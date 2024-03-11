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Регулятор усомнился в необходимости онлайн-торговли алкоголем в России

Росалкогольтабакконтроль заявил об отсутствии нужды в онлайн-торговле алкоголем
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Острой необходимости разрешать в России онлайн-торговлю алкоголем сейчас нет, заявил руководитель Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин в интервью «Российской газете».

«Сейчас, на мой взгляд, при том количестве легальных физических магазинов острой необходимости в таком дополнительном канале продаж нет. Последствия этого разрешения могут быть непредсказуемыми», — сказал глава федеральной службы.

Алешин также добавил, что в онлайн-торговле алкоголем был смысл во время пандемии коронавируса, «и то с ограничениями». Однако допустил, что сейчас ее можно разрешить, но только при условии обеспечения «жесткого контроля».

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Росалкогольтабакконтроля рассказал, что служба готовилась к эксперименту по онлайн-торговле алкоголя. По его словам, эта работа велась с госпредприятием «Почта России», в чьей прозрачности не было сомнений, все условия и механизм были четко прописаны в соответствующем законопроекте.

Законопроект, о котором идет речь, правительство внесло в Госдуму в апреле 2023 года. По нему предполагалось начать эксперимент по продаже российского вина через «Почту России» в Москве и области с 1 ноября 2023 по 31 июля 2026 года. В прошлом июне документ сняли с рассмотрения Госдумы и перенесли на неопределенный срок.

По данным «Коммерсанта», с замечаниями к законопроекту об эксперименте выступили представители Минэкономики, Минздрава, Роспотребнадзора, Минцифры, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), а также МВД. По мнению последнего, документ не учитывает запрета на продажу алкоголя несовершеннолетним, так как приобретение через интернет носит непубличный характер. В ведомстве также опасаются, что продукцию таким образом начнут доставлять на территорию, где продажа запрещена, например в школы: законопроект не учитывает региональную специфику по месту и времени продажи алкоголя.

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В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что оборот нелегального рынка интернет-торговли алкоголем в России достиг 11 млрд руб. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов в июне 2023 года выразил мнение, что создание института контролируемой дистанционной торговли алкоголем — единственное возможное решение в сложившейся ситуации. «Та доля фальсификата — 53%, или продукция на 16 млрд руб. в год, которая сейчас обращается на нелегальном онлайн-рынке алкоголя, — это угроза для государства и общества», — предупредил он.

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Теги
Игорь Алешин онлайн-торговля алкоголем алкоголь
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