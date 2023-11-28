Путин подписал закон об увеличении втрое акцизов на вино и шампанское

Путин подписал закон об увеличении акцизов на вино и шампанское с 2024 года

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении акцизных ставок на вино и шампанское с 2024 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сейчас акциз на вино составляет 34 руб. за 1 л. Однако с 1 мая 2024 года он вырастет до 108 руб., с 1 января 2025 года — до 112 руб., с 1 января 2026 года — до 116 руб.

Акциз на игристые вина, в том числе и российское шампанское, сейчас составляет 45 руб. за 1 л. С 1 мая 2024 года эта ставка повысится до 141 руб., с 1 января 2025 года — до 147 руб., с 1 января 2026 года — до 153 руб.

За первые восемь месяцев 2023 года Литва, Латвия и Грузия вошли в тройку лидеров по поставкам вина в Россию, как показали данные статистики международной торговли ООН Comtrade. С января по июль из Литвы в Россию ввезли вина на сумму $126 млн. По сравнению с 2022 годом импорт из этой страны вырос на треть. Из Грузии было импортировано $112,1 млн вина, а из Латвии — $79 млн.

Кроме этих стран, в топ-10 также вошли Италия, которая ввезла в Россию вина на $72,7 млн, Испания — на $20,8 млн, Польша — на $18,3 млн, Германия — на $11,3 млн, Чили — на $10,4 млн, Португалия — на $7,7 млн, Армения — на $6,3 млн.

При этом в июле Россия в рамках специальных экономических мер в ответ на западные санкции увеличила с 12,5 до 20% ставку ввозных таможенных пошлин на вино из недружественных стран (в список таких государств входят в том числе США и все страны Евросоюза).