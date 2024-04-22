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Хакеры годами воровали технические данные у Volkswagen

ZDF: хакеры украли у Volkswagen до 19 тыс. файлов с технической документацией
Хакеры годами совершали атаки на автоконцерн Volkswagen и успели украсть более 19 тыс. файлов с технической информацией, выяснили Der Spiegel и ZDF. Издания не исключили причастность Китая. Посольство КНР эти обвинения опровергло
Фото: Uwe Meinhold / IMAGO / ТАСС
Фото: Uwe Meinhold / IMAGO / ТАСС

В период с 2010 по 2015 год хакеры украли у крупнейшего немецкого автоконцерна Volkswagen до 19 тыс. файлов с различной технической информацией, сообщают Der Spiegel и ZDF со ссылкой на источники в компании. В самом концерне подтвердили, что злоумышленники украли «тысячи файлов» у VW, однако не уточнили подробностей.

По данным немецких СМИ, хакеров в первую очередь интересовали такие области как «разработки бензиновых двигателей», «разработки трансмиссий» и «трансмиссий с двойным сцеплением». Сами атаки проходили в «несколько волн»: анализ инфраструктуры концерна начался в 2010 году, год спустя хакерам удалось взломать защиту, после чего, в течении четырех лет, данные постепенно воровались.

Der Spiegel и ZDF со ссылкой на экспертов в сфере кибербезопасности высказали предположение, что злоумышленники могли быть связаны с Китаем. В числе доказательств они называли китайские IP-адреса, характерное шпионское ПО, а также время, в которое хакеры обычно совершали атаки. Посольство Китая в Германии уже назвало эти обвинения возмутительными и заявило, что осуждает любые формы кибершпионажа.

Помимо основного бренда VW, в группу Volkswagen также входят Audi, Lamborghini, MAN, Porsche, Skoda и Bentley. Также концерн занимается производством мотоциклов, автобусов и грузовиков. Заводы VW расположены по всему миру, включая десять в Китае.

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Ранее о том, что китайские хакеры массово взламывают серверы западных компаний и похищают данные, которые агрегируют с помощью ИИ для задач разведки, сообщала The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По данным издания, среди украденных китайцами данных — отпечатки пальцев и паспортные данные. Бывший главный юрисконсульт Агентства национальной безопасности (АНБ) Гленн Герстелл отметил, что комбинация украденных персональных данных и «нескольких сотен тысяч хакеров, работающих на китайское правительство», становится «страшной потенциальной угрозой национальной безопасности США».

The Washington Post (WP) в декабре писала, что США зафиксировали за последний год атаки со стороны «киберармии» Китая примерно на два десятка организаций. Среди попавших под хакерские атаки оказались крупный порт на западном побережье страны, нефте- и газопровод, система водоснабжения на Гавайях. Также под угрозой атаки была компания — оператор энергосистемы Техаса, которая работает независимо от систем остальной части страны.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Volkswagen хакеры Китай кража данных Автомобили Германия
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