США заподозрили Китай в шпионаже с помощью ИИ

Китайские хакеры массово взламывают сервера западных компаний и похищают данные, которые агрегируют с помощью ИИ для задач разведки, пишет FT. Собседники издания назвали ситуацию «страшной потенциальной угрозой» нацбезопасности

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Китайская разведка сопоставляет конфиденциальные сведения с информацией, годами похищавшейся у американских кадровиков, страховщиков, банков и других организаций, чтобы выявлять шпионов США под прикрытием и чиновников, имеющих доступ к секретной информации. О таких подозрениях у властей США пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Среди украденных данных — отпечатки пальцев и паспортные данные. Как пояснили изданию опрошенные аналитики из контрразведки, данные личных документов, полученные при взломе системы отелей Marriott могут позволить Пекину отслеживать поездки правительственных чиновников.

«Китай может использовать искусственный интеллект для создания досье практически на каждого американца с подробностями, начиная от их медицинских карт и заканчивая кредитными картами, от номеров паспортов до имен и адресов их родителей и детей», — сказал бывший главный юрисконсульт Агентства национальной безопасности (АНБ) Гленн Герстелл.

По его мнению, комбинация украденных персональных данные и «нескольких сотен тысяч хакеров, работающих на китайское правительство» становится «страшной потенциальной угрозой национальной безопасности».

Опасения применения Китаем искусственного интеллекта стали такими расхожими, что руководство ФБР и их коллеги из других западных спецслужб встретились с технологическими гигантами в области ИИ для обсуждения проблемы.

США могут использовать искусственный интеллект в этом вопросе — для смягчения последствий хакерских атак «в качестве более мощного защитного щита», сообщил изданию президент Microsoft Брэд Смит.

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Официально Китай отрицает свою причастность к хакерским взломам.

Однако беспокойство активностью китайской разведки среди западных спецслужб растет. Экс-глава европейского отделения ЦРУ сообщал в прошлом году Financial Times, что шпионские операции Китая становятся «все более масштабными и представляют большую угрозу, чем те, которые осуществляются Россией».

Источники газеты описали разницу в стиле шпионажа Китая и России. Они сравнили разведывательные цели с песчинками. «В то время как русские агенты посылают подводную лодку ночью и отправляют небольшую группу на берег, чтобы принести ведро песка, китайцы средь бела дня посылают тысячи купающихся, чтобы собрать более крупный улов, всего по одной песчинке на каждого», — рассказали источники газеты.