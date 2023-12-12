WP узнала об атаке «киберармии» Китая на США
США зафиксировали за последний год атаки со стороны «киберармии» Китая примерно на два десятка организаций, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванных чиновников и представителей сферы интернет-безопасности.
Среди попавших под хакерские атаки оказались крупный порт на западном побережье страны, нефте- и газопровод, система водоснабжения на Гавайях. Сбоев в их работе не было, отметили собеседники газеты. Также под угрозой атаки была компания — оператор энергосистемы Техаса, которая работает независимо от систем остальной части страны. Хакеры нацелились и на несколько организаций за пределами США, добавили источники WP.
Чиновники, с которыми беседовало издание, предположили, что попытки китайских хакеров вмешаться в работу инфраструктуры на западе страны, в том числе на Гавайях, где базируется Тихоокеанский флот страны, говорят о намерении Пекина иметь возможность усложнить отправку войск и оборудования в район Тайваня в случае конфликта там.
Исполнительный директор Агентства кибербезопасности и инфраструктурной безопасности Министерства внутренней безопасности (CISA) Брэндон Уэйлс отметил, что Китай пытается таким образом «помешать Соединенным Штатам распространить свою мощь в Азии, либо вызвать общественный хаос» внутри страны.
«Это значительное изменение по сравнению с китайской киберактивностью семи-десятилетней давности, которая была сосредоточена в основном на политическом и экономическом шпионаже», — сказал он.
WP связывает эти новые данные с информацией о кибератаке Volt Typhoon, которая началась в середине 2021 года. Как сообщала Microsoft, ее проводила одноименная китайская организация, спонсируемая государством и обычно занимающаяся шпионажем и сбором информации. От ее действий пострадали компании из секторов «связи, производства, коммунальных услуг, транспорта, строительства, морского судоходства, правительства, информационных технологий и образования». В корпорации отмечали, что действия Volt Typhoon «могут нарушить критически важную инфраструктуру связи между Соединенными Штатами и Азиатским регионом во время будущих кризисов».
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