WP узнала об атаке «киберармии» Китая на США

WP: китайские хакеры за год атаковали около 20 организаций в США

Атака хакеров затронула порт на западном побережье США, систему водоснабжения на Гавайях, нефте-и газопровод. Сбоев в их работе не было. Нацеленность китайских хакеров на запад страны источники WP связали с конфликтом на Тайване

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США зафиксировали за последний год атаки со стороны «киберармии» Китая примерно на два десятка организаций, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванных чиновников и представителей сферы интернет-безопасности.

Среди попавших под хакерские атаки оказались крупный порт на западном побережье страны, нефте- и газопровод, система водоснабжения на Гавайях. Сбоев в их работе не было, отметили собеседники газеты. Также под угрозой атаки была компания — оператор энергосистемы Техаса, которая работает независимо от систем остальной части страны. Хакеры нацелились и на несколько организаций за пределами США, добавили источники WP.

Чиновники, с которыми беседовало издание, предположили, что попытки китайских хакеров вмешаться в работу инфраструктуры на западе страны, в том числе на Гавайях, где базируется Тихоокеанский флот страны, говорят о намерении Пекина иметь возможность усложнить отправку войск и оборудования в район Тайваня в случае конфликта там.

Исполнительный директор Агентства кибербезопасности и инфраструктурной безопасности Министерства внутренней безопасности (CISA) Брэндон Уэйлс отметил, что Китай пытается таким образом «помешать Соединенным Штатам распространить свою мощь в Азии, либо вызвать общественный хаос» внутри страны.

«Это значительное изменение по сравнению с китайской киберактивностью семи-десятилетней давности, которая была сосредоточена в основном на политическом и экономическом шпионаже», — сказал он.

WP связывает эти новые данные с информацией о кибератаке Volt Typhoon, которая началась в середине 2021 года. Как сообщала Microsoft, ее проводила одноименная китайская организация, спонсируемая государством и обычно занимающаяся шпионажем и сбором информации. От ее действий пострадали компании из секторов «связи, производства, коммунальных услуг, транспорта, строительства, морского судоходства, правительства, информационных технологий и образования». В корпорации отмечали, что действия Volt Typhoon «могут нарушить критически важную инфраструктуру связи между Соединенными Штатами и Азиатским регионом во время будущих кризисов».