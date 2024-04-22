Судостроительная корпорация сменит главу Балтийского завода

Гендиректор Балтийского завода Юрий Гордиенков после несостоявшейся интеграции предприятия в периметр «Росатома» возвращается в госкорпорацию. Завод, строящий серию атомных ледоколов, возглавит судостроитель Александр Коновалов

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Гендиректор Балтийского завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) Юрий Гордиенков на неделе с 22 по 26 апреля покинет предприятие, рассказали РБК два источника на петербургских верфях и собеседник в ОСК. Должность руководителя одного из ключевых судостроительных заводов в стране займет Александр Коновалов, ныне директор по производству предприятия. Он профессиональный кораблестроитель, высшее образование получил в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете. В 2000–2013 годах работал на руководящих должностях на Выборгском судостроительном заводе, Невском судостроительно-судоремонтном заводе (Шлиссельбург), Адмиралтейских верфях и в «Янтаре» (Калининград; все заводы входят в ОСК).

В ВТБ (ОСК находится в его доверительном управлении с прошлого года) переадресовали вопросы в корпорацию, где отказались от комментариев.

Гордиенков возглавил Балтийский завод 3 мая 2023 года. Ранее занимал руководящие должности на петербургских машиностроительных Ижорских заводах и «ОМЗ-Спецсталь». Он сменил Алексея Кадилова, который прошлой весной ушел на пенсию после десяти лет руководства предприятием. Кадилов считается знаковой фигурой в судостроении: при нем на верфи было запущено строительство единственной в мире серии атомных ледоколов проекта 22220, необходимых для обеспечения судоходства на Северном морском пути. В период его руководства завод построил первые три ледокола серии — «Арктику», «Сибирь» и «Урал».

«Да, сроки сдачи ледоколов несколько раз сдвигались, они сильно выросли в цене, а качество оставляло желать лучшего. Но проект новых судов был уникальным, завод на момент размещения заказов находился на грани банкротства, а персонала катастрофически не хватало», — напоминает источник РБК.

Несостоявшаяся интеграция

На начало 2023 года между прежним руководством ОСК, которую тогда возглавлял Алексей Рахманов, и «Росатомом» была достигнута договоренность о передаче половины акций завода атомной госкорпорации. «Росатом» — ключевой заказчик Балтзавода: кроме серии атомоходов строит там многофункциональное судно атомно-технологического обслуживания (МСАТО, используется для отгрузки отработанного ядерного топлива) стоимостью 25 млрд руб. Три атомохода были сданы в 2020–2022 годах со срывом сроков и превышением контрактной цены строительства, что привело к миллиардным убыткам завода. Предполагалось, что «Росатом» наладит управление предприятием и выведет его из финансового кризиса. Гордиенков должен был организовать интеграцию Балтзавода в периметр госкорпорации.

Но летом 2023 года, до завершения корпоративных процедур по передаче акций завода, правительство России передало всю ОСК в доверительное управление банку ВТБ для финансового оздоровления. После этого президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин возглавил совет директоров ОСК, должность гендиректора корпорации занял бывший зампред правления ВТБ Андрей Пучков.

ВТБ остановил процедуру интеграции Балтзавода в «Росатом». Костин в интервью РБК в сентябре 2023 года заявил, что банк не рассматривает передачу Балтзавода «Росатому» до завершения финансового аудита ОСК. Результаты аудита на данный момент не объявлены. Костин также говорил об огромных убытках корпорации, ее неэффективном управлении и анонсировал перестановки как в управляющей компании, так и на верфях.

Источники РБК в судостроительной отрасли утверждают, что с начала года «Росатом» и ВТБ не обсуждали передачу акций Балтзавода. «Этот проект можно считать несбывшимся», — говорят два источника РБК на судостроительных заводах.

Собеседник на одном из предприятий ОСК говорит, что Гордиенков уходит «по собственному желанию». «Его ставили во главе верфи под конкретную задачу, но она больше не актуальна. Гордиенков уходит на одно из предприятий «Росатома», — утверждает он. Другой источник говорит, что топ-менеджер «с высокой долей» вероятности получит должность в петербургском Центральном конструкторском бюро машиностроения (ЦКБМ), которое входит в «Атомэнергомаш» «Росатома».

В «Росатоме» отказались от комментариев.

Другие перестановки на верфях

Новое руководство ОСК поменяло почти всех директоров ключевых верфей. Первым в декабре 2023-го своей должности лишился бывший глава Адмиралтейских верфей Андрей Веселов. Один из крупнейших заводов в России специализируется на строительстве неатомных подводных лодок для Минобороны и зарубежных заказчиков, строит дизельные ледоколы проекта 21180 для ВМФ, большие морозильные рыболовные траулеры ST-192 для Русской рыбопромышленной компании, а летом 2022 года сдал Росгидромету ледостойкую самодвижущуюся платформу «Северный полюс». Завод долгое время считался «эталонным» предприятием в периметре ОСК, но после получения рыболовных заказов начал испытывать финансовые проблемы. С 1 декабря Веселов в связи со снижением загрузки завода отправил в простой около 180 человек, после чего потерял должность по решению совета директоров ОСК.

Второй крупной перестановкой стало увольнение в феврале экс-руководителя «Северной верфи» Андрея Орлова. В 2012–2020 годах тот был губернатором Архангельской области, а завод возглавил в июне 2020 года. Предприятие специализируется на строительстве кораблей средней и дальней морской зоны — корветов и фрегатов. Предприятие еще до прихода Орлова генерировало убытки, состояние ухудшилось после получения рыболовных заказов — крупной серии траулеров для рыбопромышленного холдинга «Норебо». После ухода Орлова должность гендиректора занял Михаил Ненюков, бывший топ-менеджер «Калашникова» и «Роснано».

Самой громкой кадровой перестановкой за последние месяцы стала отставка Михаила Першина, гендиректора одной из самых успешных гражданских верфей корпорации — нижегородского завода «Красное Сормово» (специализируется на грузовых судах, в том числе класса «река — море»). Тот начал карьеру на заводе в 2001 году по окончании Нижегородского государственного технического университета, а должность гендиректора занял в конце 2018-го.

На прошлой неделе прошло заседание совета директоров завода, на котором рассматривался вопрос о привлечении Першина к дисциплинарной ответственности. Источники РБК утверждают, что причиной ухода гендиректора стал конфликт с Андреем Пучковым. «Он ушел внезапно и в никуда», — говорит один из источников РБК, близкий к ОСК. По его словам, Першин до передачи ОСК банку ВТБ участвовал в спорах с бывшим главой ОСК Алексеем Рахмановым, но пользовался его уважением, так как завод сдавал заказы в срок, что было редкостью для верфей корпорации.

«Обновление управленческой команды в масштабах корпорации продолжается. Есть руководители, которые показывают хорошие результаты работы, они укрепляют свои позиции в ОСК. Выбывают из команды те, кто не в состоянии обеспечить производственную и финансовую эффективность предприятий», — говорит источник в ОСК.