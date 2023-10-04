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ОСК получила первый актив после перехода под управление ВТБ

Минпромторг передал ОСК приморскую «Восточную верфь»
Минпромторг передал приморскую «Восточную верфь» в управление Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Эта верфь подавала на банкротство из-за финансовых проблем
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Амурский судостроительный завод, входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), получил в управление одно из ведущих судостроительных предприятий Дальнего Востока — «Восточную верфь», следует из сообщения ОСК.

Этот актив стал первым для ОСК после того, как сама госкорпорация была передана в доверительное управление ВТБ в августе 2023 года.

Ранее «Восточная верфь», созданная в 1994 году на базе Владивостокского судостроительного завода (в основном строит суда-краболовы для рыбопромысловой отрасли), принадлежала структурам бывшего депутата законодательного собрания Приморского края Геннадия Лазарева. Осенью 2022 года компания обратилась в Арбитражный суд Приморского края с заявлением о признании ее банкротом из-за финансовых проблем. Министр промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин объяснил это западными санкциями, введенными против России после начала спецоперации на Украине. Верфь не раскрывала финансовые результаты за 2022 год, а в 2021-м она получила чистый убыток на 2,15 млрд руб. при выручке 4,83 млрд руб.

В ноябре 2022 года Калитин сообщал о том, что ОСК заинтересована в приобретении верфи: «ОСК планирует вложить в активы и основные средства судостроительного завода около 12 млрд руб., направив их в том числе на приобретение нового плавучего дока, удлинение достроечной набережной, изменение внутренней логистики». «Есть понимание департамента гособоронзаказа Минобороны о дополнительном обеспечении завода заказами в случае смены финансовой и производственной политики и ключевого инвестора», — добавлял он.

В итоге федеральный Минпромторг, который был привлечен к этому делу как заинтересованное лицо, счел нецелесообразным ввести процедуру банкротства в отношении «Восточной верфи». Вместо этого 31 августа 2023 года ведомство приостановило права ее акционеров и органов управления, а теперь передало актив в управление «дочки» ОСК.

Передача верфи в управление Амурского судостроительного завода позволит ускорить ее продажу Объединенной судостроительной корпорации, считает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. «Передача управления может отчасти успокоить кредиторов и продолжить работу предприятия, погасив его задолженность», — считает эксперт. Общий долг компании составляет 3,115 млрд руб., поэтому она, скорее всего, будет передана ОСК за долги, предполагает независимый промышленный эксперт Максим Шапошников.

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РБК направил запросы в пресс-службы ОСК и Минпромторга.

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Теги
Виктория Елетина
Объединенная судостроительная корпорация Амурский судостроительный завод судостроение
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