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ВТБ решил не отдавать судостроительный Балтийский завод «Росатому»

Глава ВТБ Костин: «Мы не будем продавать судостроительный Балтийский завод»
ВТБ, который в августе получил в управление Объединенную судостроительную корпорацию, решил не отдавать «Росатому» контроль в ее ключевом активе — Балтийском заводе. Об этой сделке экс-глава ОСК говорил в январе 2023 года
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Вид на Балтийский завод
Вид на Балтийский завод (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

ВТБ, в августе получивший в управление Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), не будет продавать ее ключевой актив в Петербурге — Балтийский завод. Об этом в интервью РБК рассказал глава банка Андрей Костин, который недавно был избран председателем совета директоров ОСК. «Нет, мы не будем продавать Балтийский завод. У нас действительно на него есть спрос, он действительно загружен в основном на производство судов ледового класса, — сказал Костин, добавив: — С ходу мы ничего продавать не будем».

По его мнению, продажей имеющейся у ОСК недвижимости в Петербурге финансовые проблемы корпорации тоже не решить. «Само положение в центре города — сложное для судостроения. Но надо куда-то перевести мощности, построить новые... Это не так просто. Много было идей перенести, например, верфи в Кронштадт. Есть свои «за» и «против», — отметил он.

В январе 2023 года Алексей Рахманов, который на тот момент возглавлял ОСК (23 августа на этом посту его сменил бывший первый зампред ВТБ Андрей Пучков), заявил, что корпорация «передаст» 51% акций Балтийского завода «Росатому». «[Речь идет о передаче] 51%. Идет обычная процедура, после которой «Росатом» приступит к обсуждению всех вопросов. И дальше будет принято решение о том, по какой схеме пойдет сделка», — сказал тогда он.

Балтийский завод изначально специализировался на постройке металлических кораблей для военного флота России, а также паровых машин и других судовых механизмов. С 1974 по 1992 год на нем была построена серия атомных ледоколов второго поколения. С 2012 года верфь реализует проект 22220 по строительству атомоходов, заказчиком которых выступает «дочка» «Росатома» «Атомфлот». Между компаниями также заключены контракты на строительство пяти атомных ледоколов этой серии. Уже построены и сданы три атомохода: «Арктика» стоимостью 37 млрд руб. и серийные «Сибирь» и «Урал» общей стоимостью 84,4 млрд руб. Сдача еще двух ледоколов, «Якутии» и «Чукотки», общей стоимостью 100 млрд руб. запланирована на 2024 и 2025 годы соответственно.

Рахманов объяснил смысл этой сделки тем, что «Росатом» — основной заказчик завода. «С учетом того, что 90% загрузки Балтзавода — это загрузка со стороны «Росатома», коллегам хочется, чтобы и это было под контролем. В свою очередь, мы понимаем, что в итоге получим выгоду в виде более эффективного и, надеюсь, прибыльного актива», — указывал он. К тому же, согласно последней стратегии ОСК, к 2025 году доля гражданского судостроения на ее предприятиях должна была вырасти с 21% до 30% к 2025 году, а к 2030 году — до 50%. В мае 2023 года новым гендиректором Балтийского завод стал экс-глава «Ижорских заводов» (еще одна «дочка» «Росатома») Юрий Гордиенков, который, по данным «Коммерсанта», до этого также работал спецпредставителем «Росатома» на этом заводе.

Костин рассказал РБК, что на встрече с президентом Владимиром Путиным 10 августа, когда тот одобрил передачу ОСК в управление ВТБ, обсуждал потенциальную приватизацию судостроительной корпорации, но не в ближайшее время. «Это точно не задача сегодняшнего дня и даже, может быть, не завтрашнего. Сначала компанию надо построить нормальную, сделать ее эффективной, а потом решать вопросы IPO и прочее», — подчеркнул банкир в ходе интервью. «Сегодня нам нужно разобраться в этом хозяйстве. Хозяйство большое, оно и на севере страны, и в Питере, и на Дальнем Востоке, и на Волге. Там более 40 предприятий. И с конструкторскими бюро потребуется отдельная работа — каким образом они будут развиваться», — добавил банкир.

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РБК направил запрос представителю «Росатома».

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ВТБ ОСК Росатом Андрей Костин Алексей Рахманов
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