«Аэрофлот» оценит риски для здоровья экипажей

Оцениваться будут как физические факторы вроде шума, инфразвука и т.п., так и химические и биологические. Стоимость услуги, которую закажет «Аэрофлот», составляет 2,5 млн руб., следует из данных госзакупок

Фото: Максим Анкин / РИА Новости

Авиакомпания «Аэрофлот» на фоне пандемии коронавируса закажет за 2,5 млн руб. оценку условий труда экипажей, которая включает проверку на наличие опасных для них факторов, следует из карточки госзакупки.

Закупка была размещена 20 апреля. Оцениваться будут факторы, влияющие на трудовой процесс «в условиях полетов, а также в служебных помещениях и на территории аэропорта Шереметьево». К ним относят как физические, например шум, инфразвук, параметры микроклимата, так и химические и биологические факторы, следует из данных закупки.

Оценка рабочих мест будет проводиться для летных и кабинных экипажей воздушных судов, а также в офисных помещениях, зданиях и сооружениях на территории аэропорта Шереметьево, на открытой территории аэродрома в зоне выполнения работ по техническому обслуживанию авиационной техники, подготовке воздушного судна к вылету.

В техническом задании указано, что результаты его выполнения помогут информировать работников о рисках для здоровья, необходимых мерах защиты и полагающихся в связи с этим компенсациях. Кроме того, среди целей закупки — дальнейшее обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты, а также «решение вопроса о связи возникших у работников заболеваний».

Договор будет действовать с момента заключения (срок — 3 июня) до 26 февраля 2021 года.