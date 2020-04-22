«Аэрофлот» оценит риски для здоровья экипажей

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 76,26 (+1,59) Quote, 21 апр, 15:01
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 82,62 (+1,51) Quote, 21 апр, 15:01
Российские врачи оказались не готовы отказаться от бумажных медкарт Технологии и медиа, 12:33 Цена российской нефти Urals упала ниже $12 за баррель Экономика, 12:20 Акции владельца Tinder выросли на 64% с 23 марта. Не помешал даже COVID Quote, 12:18 В Москве число разводов в апреле сократилось на 70% Общество, 12:18 Автомобили, которые почти не ломаются. Рейтинг Авто, 12:10  Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ Общество, 12:10 ВЦИОМ назвал долю планирующих участвовать в голосовании по Конституции Общество, 12:07 Марина Абрамович обратилась к хейтерам из-за обвинений в сатанизме Стиль, 12:05 В «зеленом» тренде: как Tablogix наладил систему сбора отходов на складах Зеленая экономика, 12:02  РЭЦ и Минпромторг подготовили поправки в госпрограмму о субсидиях Пресс-релиз, 12:00 Цифровая трансформация в России: основные барьеры и стимулы Индустрия 4.0, 11:57  Часовой салон Watches & Wonders 2020 пройдет в онлайн-формате Стиль, 11:57 Гайд по методу «1:1»: как провести с подчиненным встречу с глазу на глаз Pro, 11:54 Футболист «Спартака» сообщил о несостоявшемся переходе в «Аугсбург» Спорт, 11:50
Бизнес ,  
0 

«Аэрофлот» оценит риски для здоровья экипажей

Оцениваться будут как физические факторы вроде шума, инфразвука и т.п., так и химические и биологические. Стоимость услуги, которую закажет «Аэрофлот», составляет 2,5 млн руб., следует из данных госзакупок
Аэрофлот AFLT ₽75,18 +1,68% Купить
Фото: Максим Анкин / РИА Новости

Авиакомпания «Аэрофлот» на фоне пандемии коронавируса закажет за 2,5 млн руб. оценку условий труда экипажей, которая включает проверку на наличие опасных для них факторов, следует из карточки госзакупки.

Закупка была размещена 20 апреля. Оцениваться будут факторы, влияющие на трудовой процесс «в условиях полетов, а также в служебных помещениях и на территории аэропорта Шереметьево». К ним относят как физические, например шум, инфразвук, параметры микроклимата, так и химические и биологические факторы, следует из данных закупки.

Оценка рабочих мест будет проводиться для летных и кабинных экипажей воздушных судов, а также в офисных помещениях, зданиях и сооружениях на территории аэропорта Шереметьево, на открытой территории аэродрома в зоне выполнения работ по техническому обслуживанию авиационной техники, подготовке воздушного судна к вылету.

В техническом задании указано, что результаты его выполнения помогут информировать работников о рисках для здоровья, необходимых мерах защиты и полагающихся в связи с этим компенсациях. Кроме того, среди целей закупки — дальнейшее обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты, а также «решение вопроса о связи возникших у работников заболеваний».

Договор будет действовать с момента заключения (срок — 3 июня) до 26 февраля 2021 года.

Страны Евросоюза закрывают границы из-за вируса. Фоторепортаж
Фотогалерея 

РБК направил запрос в «Аэрофлот».

Ранее, 2 апреля, «дочка» «Аэрофлота» лоукостер «Победа» рассказала об обнаружении коронавируса у сотрудников экипажа, что послужило причиной приостановки полетов компании. «Каждый день на рейсах становится все больше людей с симптомами вируса, у нас уже есть заболевшие члены экипажа с подтвержденным COVID-19 и огромное количество на карантине после контактов», — пояснял гендиректор лоукостера Андрей Калмыков. Он подчеркивал, что приостановка полетов до 31 мая была «единственным разумным решением».

Россия приостановила все международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса (COVID-19) в конце марта. Исключение сделано лишь для вывозных рейсов, выполнявшихся для возвращения россиян из-за границы. Решение «Победы» стало первым случаем в стране, когда из-за вспышки инфекции авиакомпания прекратила все свои рейсы.

Автор: Мария Кокорева
Теги: «Аэрофлот», авиакомпания, коронавирус
Материалы по теме
Вторая по величине авиакомпания Австралии обанкротилась из-за вируса
Бизнес
Росавиация опубликовала график вывозных рейсов до 21 апреля
Общество
Путин предложил выделить авиакомпаниям 23 млрд руб.
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter