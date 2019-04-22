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Бизнес ,  
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«Аэрофлот» возобновил продажу льготных билетов на Дальний Восток
Субсидии на полеты по этому направлению авиаперевозчик исчерпал в январе. Теперь компания получила на эти цели новые дотации
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 22 апреля, возобновила продажу билетов по льготным ценам на рейсы в города Дальнего Востока и из них. Об этом говорится в сообщении на сайте перевозчика. Купить билеты по субсидированным тарифам теперь можно на рейсы из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский и обратно.

Подобный шаг, уточнили в пресс-службе, связан с тем, что государство предоставило авиакомпании дополнительный финансовый лимит субсидий. Сумму этих дотаций в компании не назвали.

Купить льготные билеты в экономкласс, напомнили в «Аэрофлоте», могут граждане России младше 23 лет и старше 60 (для женщин — более 55 лет). Также программой могут воспользоваться инвалиды I группы любого возраста, их сопровождающие и инвалиды с детства II и III групп. Помимо них программа рассчитана на членов многодетных семей.

Осуществлять субсидированные перевозки «Аэрофлот» продолжит до 31 декабря 2019 года.

Общество
«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока в Москву

Программа, уточняется на сайте компании, распространяется на рейсы туда и обратно. Самый дорогой билет в ее рамках обойдется в 7,5 тыс. руб. (маршрут Петропавловск-Камчатский — Москва), самый дешевый можно купить всего за 1 тыс. руб. (тариф действует на рейсах из Южно-Сахалинска в Хабаровск и обратно).

Билет в одну сторону из Владивостока в Москву для льготных категорий граждан будет стоить 7,4 тыс. руб., из Хабаровска в Москву теперь можно слетать за 7,2 тыс. руб. Помимо этих рейсов билеты по субсидированным ценам «Аэрофлот» также продает на маршруты Южно-Сахалинск — Москва (7,3 тыс. руб.), Магадан — Москва (7,2 тыс. руб.), Якутск — Москва (7 тыс. руб.), Хабаровск — Владивосток (1,8 тыс. руб.), Петропавловск-Камчатский — Владивосток (6 тыс. руб.), Южно-Сахалинск — Владивосток (1,5 тыс. руб.), Магадан — Хабаровск (4 тыс. руб.), Новосибирск — Владивосток (5,9 тыс. руб.), Новосибирск — Хабаровск (5,7 тыс. руб.), Красноярск — Хабаровск (6 тыс. руб.), Иркутск — Хабаровск (3 тыс. руб.) и др.

Общество
«Аэрофлот» сообщил об исчерпании субсидий на полеты на Дальний Восток

Ранее 22 апреля о возобновлении «Аэрофлотом» продажи льготных авиабилетов сообщали в администрации Приморского края.

Программу субсидированных перевозок авиакомпания начала в конце марта прошлого года. В январе 2019-го «Аэрофлот» сообщил об исчерпании субсидий на полеты на Дальний Восток. У Минтранса и Росавиации перевозчик в связи с этим запросил дополнительное финансирование. На эти цели правительство затем выделило 2,5 млрд руб.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: «Аэрофлот», Дальний Восток
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