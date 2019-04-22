«Аэрофлот» возобновил продажу льготных билетов на Дальний Восток

Субсидии на полеты по этому направлению авиаперевозчик исчерпал в январе. Теперь компания получила на эти цели новые дотации

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 22 апреля, возобновила продажу билетов по льготным ценам на рейсы в города Дальнего Востока и из них. Об этом говорится в сообщении на сайте перевозчика. Купить билеты по субсидированным тарифам теперь можно на рейсы из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский и обратно.

Подобный шаг, уточнили в пресс-службе, связан с тем, что государство предоставило авиакомпании дополнительный финансовый лимит субсидий. Сумму этих дотаций в компании не назвали.

Купить льготные билеты в экономкласс, напомнили в «Аэрофлоте», могут граждане России младше 23 лет и старше 60 (для женщин — более 55 лет). Также программой могут воспользоваться инвалиды I группы любого возраста, их сопровождающие и инвалиды с детства II и III групп. Помимо них программа рассчитана на членов многодетных семей.

Осуществлять субсидированные перевозки «Аэрофлот» продолжит до 31 декабря 2019 года.