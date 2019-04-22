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«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока в Москву

Авиакомпания «Аэрофлот» начала продавать льготные билеты на рейсы из Владивостока в Москву и Новосибирск. Об этом говорится на сайте администрации региона.

Сообщается, что цена билета из Владивостока в Москву составляет 7,4 тыс. руб., а в Новосибирск — 5,9 тыс. руб. В публикации чиновники напоминают, что льготные перелеты в том числе доступны для россиян младше 23 лет, женщин старше 55 лет, мужчин в возрасте 60 лет и выше, а также для многодетных семей.

В середине января нынешнего года «Аэрофлот» заявил, что исчерпал все субсидии на полеты на Дальний Восток и приостановил бронирование мест по этому направлению. Авиаперевозчик запросил у Минтранса и Росавиации дополнительное финансирование. Впоследствии правительство выделило на эти цели 2,5 млрд руб.​ Впрочем, премьер-министр Дмитрий Медведев в марте говорил, что в 2019 году на господдержку маршрутов на Дальний Восток предусмотрено 3,8 млрд руб.

Теги: Приморье, «Аэрофлот»
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