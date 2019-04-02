Правительство выделило ₽2,5 млрд субсидий для полетов на Дальний Восток

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,41 +0,24 EUR Бирж. 73,26 +0,19 Brent 69,17 +0,82% USD Нал. 65,85 64,93 EUR Нал. 73,78 72,81 USD ЦБ 65,42 +0,68 EUR ЦБ 73,50 +0,77 EUR/USD 1,1198 -0,0011 BTC/USD Бирж. 4 768,30 +569,48 IMOEX 2 527,76 +0,26% RTSI 1 217,48 +0,26% DJIA 26 258,42 +1,27% Nasdaq 7 828,91 +1,29%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Wells Fargo $54 (+11,43%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
Wells Fargo $54 (+11,43%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 2 апреля
USD ЦБ: 65,42 (+0,68) Quote, 01 апр, 15:11
Курс евро на 2 апреля
EUR ЦБ: 73,5 (+0,77) Quote, 01 апр, 15:11
Новак сообщил о сокращении добычи нефти в марте по договору ОПЕК+ Бизнес, 09:59 Осторожно, гештальт закрывается: писательский взгляд на Москву РБК и AFI Development, 09:55 Правительство выделило ₽2,5 млрд субсидий для полетов на Дальний Восток Бизнес, 09:39 В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детсада Общество, 09:35 Кучеров стал вторым набравшим 125 очков игроком НХЛ в XXI веке Общество, 09:15 Как инвестировать во время санкций и торговых войн РБК и Сбербанк Первый, 09:13 Лукашенко не увидел отчужденности между Россией и Белоруссией Политика, 09:09 Мадонна получит $1 млн за выступление на «Евровидении» в Израиле Общество, 09:02 Посольство объяснило цель поездки главы МВД Колокольцева в КНДР Политика, 09:01 АR-каска и робот-каменщик: как перенести BIM на стройплощадку Pro, 08:50 Полиция начала проверку после сообщений о драке с вратарем сборной Англии Общество, 08:42 Эксперты Минтруда назвали самые высокооплачиваемые профессии Общество, 08:39 Бизнес без отговорок: кто справился со страхами и открыл свое дело РБК и «Билайн» Бизнес, 08:32 Прорывной креатив: как найти смелую идею для рекламной кампании Pro, 08:22
Бизнес ,  
0 
Правительство выделило ₽2,5 млрд субсидий для полетов на Дальний Восток

Правительство России выделило 2,5 млрд руб. на субсидии авиакомпаниям для перелетов с Дальнего Востока и обратно, сообщается на сайте кабмина.

«Это позволит перевезти на льготных условиях не менее 378,5 тыс. пассажиров», — говорится в сообщении.

Данный вопрос рассматривали на заседании правительства 28 марта. Премьер-министр Дмитрий Медведев тогда говорил, что в 2019 году на господдержку маршрутов на Дальний Восток предусмотрено 3,8 млрд руб.

По его словам, эти средства должны компенсировать авиакомпаниям скидки, предоставляемые пенсионерам, студентам, инвалидам и их сопровождающим.

Бизнес
Минтранс предложил выделить на авиарейсы на Дальний Восток ₽2,5 млрд

В середине января компания «Аэрофлот» объявила, что исчерпала субсидии на полеты на Дальний Восток и приостановила бронирование мест по этому направлению. Тогда же авиаперевозчик запросил у Минтранса и Росавиации дополнительное финансирование.

В феврале в пресс-службе правительства заявили, что программу субсидирования полетов на Дальний Восток планируют дофинансировать на 5,2 млрд руб.

Теги: Правительство, субсидии, Дальний Восток
Материалы по теме
Минтранс предложил выделить на авиарейсы на Дальний Восток ₽2,5 млрд
Бизнес
Правительство профинансирует авиарейсы на Дальний Восток на ₽5,2 млрд
Политика
Минтранс предложит выделить 5,2 млрд руб. на полеты на Дальний Восток
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter