Правительство выделило ₽2,5 млрд субсидий для полетов на Дальний Восток

Правительство выделило ₽2,5 млрд субсидий для полетов на Дальний Восток

Правительство России выделило 2,5 млрд руб. на субсидии авиакомпаниям для перелетов с Дальнего Востока и обратно, сообщается на сайте кабмина.

«Это позволит перевезти на льготных условиях не менее 378,5 тыс. пассажиров», — говорится в сообщении.

Данный вопрос рассматривали на заседании правительства 28 марта. Премьер-министр Дмитрий Медведев тогда говорил, что в 2019 году на господдержку маршрутов на Дальний Восток предусмотрено 3,8 млрд руб.

По его словам, эти средства должны компенсировать авиакомпаниям скидки, предоставляемые пенсионерам, студентам, инвалидам и их сопровождающим.