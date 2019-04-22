Менеджер Ротенбергов заложил в Газпромбанке долю в СП с «Газпромом»

Председатель совета директоров подконтрольного Ротенбергам СМП Банка Артем Оболенский заложил в Газпромбанке 50% в «РусГазАльянсе» — совместном предприятии с «Газпромом». Этому СП принадлежат лицензии на три месторождения на Ямале

Артем Оболенский (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

«РусГазДобыча» Артема Оболенского заложила 50% добывающей компании «РусГазАльянс» в Газпромбанке, следует из данных СПАРК. Еще 50% «РусГазАльянса» принадлежит «дочке» «Газпрома» «Газпром добыче Ямбург», структуры «Газпрома» контролируют около 46% Газпромбанка.

В октябре 2017 года «Газпром» переоформил на «РусГазАльянс» лицензию на Парусовое месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), а в июле 2018 года премьер Дмитрий Медведев разрешил передать «РусГазАльянсу» еще две лицензии в этом регионе, принадлежавшие «Газпром добыче Ямбург», — на Северо-Парусовое и Семаковское. Все три месторождения находятся на Тазовском полуострове в ЯНАО, их общих объем доказанных запасов газа превышает 450 млрд куб. м и более 20 млн т жидких углеводородов. Из них большая часть приходится на Семаковское месторождение — более 350 млрд куб. м.

Договор залога доли «РусГаздобычи» в «РусГазАльнсе» был заключен 11 апреля, он действует до 14 марта 2024 года, следует из данных СПАРК. Первым на это обратил внимание «Интерфакс». РБК направил запросы Оболенскому (через пресс-службу СМП Банка), в Газпромбанк и «Газпром».

В начале апреля 2019 года закрытый комбинированный ПИФ «Газпромбанк портфельные инвестиции» также получил 24,5% Национальной газовой группы, которой, в свою очередь, принадлежит 100% «РусГазДобычи». У Оболенского осталось 75,5% НГГ. Бизнесмен Аркадий Ротенберг создал эту группу в августе 2016 года (у него был 51%), еще 49% было у Оболенского. Затем Ротенберг передал ему контроль в компании. Аркадий Ротенберг и его брат Борис контролируют СМП Банк, Оболенский в 2013–2015 годах был президентом этого банка, а с 2015 года он руководит его советом директоров.