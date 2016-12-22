Менеджер Ротенберга получил долю в двух крупных месторождениях «Газпрома»

Правительство разрешило передать права на освоение двух месторождений на Ямале компании «РусГазАльянс», совладельцем которой является компания «РусГазДобыча»

Алексей Миллер (справа) и Артем Оболенский (Фото: Константин Чалабов / РИА Новости)

Глава правительства России Дмитрий Медведев разрешил передать права пользования участками недр, на которых расположены Северо-Парусовое и Семаковское нефтегазовые месторождения, компании «РусГазАльянс». Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

​С 2007 года лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых на обоих месторождениях в Ямало-Ненецком автономном округе принадлежали одной из «дочек» «Газпрома» — ООО «Газпром добыча Ямбург». В апреле 2017 года эта компания стала одним из учредителей «РусГазАльянса», получив 50% в его капитале. Вторая половина принадлежит компании «РусГазДобыча», бенефициаром которой является председатель совета директоров подконтрольного Аркадию и Борису Ротенбергам СМП Банка Артем Оболенский.

В сентябре 2016 года «Газпром» и «РусГазДобыча» договорились о совместном освоении Парусового, Северо-Парусового и Семаковского месторождений, а в апреле 2017 года учредили для реализации проекта совместную компанию. В конце мая 2018 года «Газпром» сообщал, что его глава Алексей Миллер и председатель совета директоров «РусГазДобычи» Артем Оболенский обсудили вопросы освоения месторождений на Ямале на специальной встрече.

​Семаковское газовое месторождение, расположенное в 120 км к северу — северо-востоку от поселка Ямбург, объединяет акваторию Тазовской губы и прилегающую сушу. В отчете «Газпрома» за 2014 год сообщалось, что разведанные запасы газа на Семаковском месторождении увеличились на 47,9 млрд куб. м. Северо-Парусовое месторождение расположено в Надымском районе ЯНАО, в отчете «Газпрома» за 2015 год введением в аудит его запасов объяснялось увеличение объемов доказанных и вероятных запасов компании.