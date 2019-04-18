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«Газпром» заключил мировое соглашение с подрядчиком «Южного потока»
Дочка «Газпрома» подписала мировое соглашение по спору на €615 млн с подрядчиком строительства морской части «Южного потока» Saipem. Оно предусматривает участие подрядчика в новых проекта «Газпрома», сообщали итальянские СМИ
Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Итальянская Saipem, основной подрядчик строительства морской части газопровода в обход Украины «Южный поток», заключила мировое соглашение с дочкой «Газпрома» South Stream Transport B.V. по спору на €615 млн, который длился 3,5 года. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщила итальянская компания.

Условия мирового соглашения в сообщении не раскрываются. Представитель «Газпрома» пока не ответил на вопросы РБК. РБК направил запросы в пресс-службу Saipem.

Урегулировать этот спор «Газпром» планировал еще летом 2018 года, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, газовый монополист собирался подписать с подрядчиком контракт стоимостью €10 млрд на строительство другого газопровода — «Северный поток-2», который пройдет по дну Балтийского моря из России в Германию. 12 апреля 2019 года Reuters со ссылкой на итальянскую газету Milano Finanza писал, что структура «Газпрома» и Saipem подготовили проект мирового соглашения, который предусматривает участие Saipem в новых проектах «Газпрома».

Контракт South Stream Transport с Saipem был заключен в марте 2014 года, но уже в декабре того же года строительство газопровода «Южный поток» (его мощность должна была составить 63 млрд куб. м в год, стоимость — €15,5 млрд) из России в страны Южной и Центральной Европы по дну Черного моря было остановлено из-за давления Евросоюза. Вместо этого «Газпром» решил построить газопровод «Турецкий поток» (31,5 млрд куб. м в год, бюджет — $7 млрд) также по дну Черного моря, но в Турцию, заключив контракт с компанией Allseas, у которой был подряд на строительство второй нитки «Южного потока».

Saipem подала иск против структуры «Газпрома» в ноябре 2015 года в суд Международной торговой палаты в Париже, обвинив ее в одностороннем расторжении контракта. В своем заявлении Saipem требовала взыскать вознаграждение за выполненные по проекту работы, компенсацию понесенных расходов и компенсацию за расторжение контракта. Изначально сумма иска составила €759,9 млн, но затем подрядчик ее дважды снижал — сначала на €81 млн €678,9 млн, а затем — до €615 млн.

South Stream Transport, в свою очередь, в марте 2017 года направила в суд встречный иск к подрядчику на €730 млн. Она требовала отклонить претензии Saipem, а также выплатить компенсацию в размере около €541 млн за искажение информации, побудившей к заключению контракта с итальянской компанией. К тому же, «дочка» «Газпрома» хотела взыскать переплаты за услуги подрядчика на €138 млн.

В конце февраля 2019 года Saipem сообщала, что рассчитывает на достижение мирового соглашения с компанией South Stream Transport (дочерняя компания «Газпрома») до конца марта 2019 года.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: ПАО Газпром, Saipem
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