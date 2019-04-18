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3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,34%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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Журналисты пожаловались на поломку Galaxy Fold в первые дни использования

Несколько журналистов, получивших доступ к смартфону Samsung Galaxy Fold со сгибающимся экраном, пожаловались на то, что гаджет ломается через несколько дней использования, передает CNN.

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман рассказал, что экран его смартфона полностью вышел из строя через два дня после начала тестирования. Журналист допустил, что проблема может быть связана с тем, что он снял с экрана защитную пленку, которую нельзя было удалять.

По словам журналиста The Verge Дитера Бона, через два дня после того, как он получил смартфон, на экране гаджета в месте сгиба образовалась выпуклость, которая вызвала его искажение. Как предположил Бон, туда мог попасть мусор, либо мог сломаться шарнир.​

​Блогер Маркес Браунли, который делает обзоры на гаджеты, также сообщил, что экран вышел из строя после того, как он убрал защитный слой.

На поломку экрана после одного дня использования пожаловался журналист CNBC Стив Ковач, защитную пленку он не удалял.

Причины, по которым гаджеты выходят из строя, не известны. Samsung пока не прокомментировал ситуацию.

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Samsung представила гнущийся смартфон

Samsung представил новинку 20 февраля. В устройство поступит 26 апреля. Стоимость в России пока не объявлена, в США новинка будет стоить $1,98 тыс. (130 тыс. руб. по текущему курсу). 

Теги: Samsung
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