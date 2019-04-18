Samsung посоветовала не клеить пленку на экран смартфона Galaxy Fold

Компания ​Samsung Electronics посоветовала не снимать защитный слой с экрана гнущегося смартфона Samsung Galaxy Fold и не наносить на него другие пленки или наклейки. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Основной экран Galaxy Fold включает верхний защитный слой, который является структурной составляющей дисплея, призванной защищать его от случайных царапин. Во избежание повреждения экрана мы не рекомендуем удалять защитный слой, а также наносить на экран пленки или наклейки», — сказали в пресс-службе.

​В компании добавили, что эта информация содержится в инструкции по использованию смартфона, которая идет с ним в комплекте. В Samsung отметили, что планируют обращать на это особое внимание потребителей перед покупкой.

​В пресс-службе рассказали, что штаб-квартира компании знает о жалобах журналистов на поломки смартфонов. В Samsung подчеркнули, что тщательно изучат гаджеты, чтобы определить причину появления повреждений.