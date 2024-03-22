«Дом.РФ» продаст бывшее здание доходного владения Кувшинова на Солянке

В середине 2024 года «Дом.РФ» выставит на торги здание XIX века, которое раньше относилось к доходному владению Кувшинова в центре Москвы. Будущий покупатель сможет использовать объект в качестве офиса или переделать его в жилье

Фото: земля.дом.рф Фото: земля.дом.рф Фото: земля.дом.рф Фото: земля.дом.рф Фото: земля.дом.рф Фото: земля.дом.рф Фото: земля.дом.рф Фото: земля.дом.рф Фото: земля.дом.рф

Госкомпания «Дом.РФ» выставит на аукцион здание, входящее в ансамбль «Городской усадьбы Четверикова — доходного владения Кувшинова» в Хохловском переулке недалеко от станции метро «Китай-город». Это следует из материалов, опубликованных на сайте госкомпании. Там же сказано, что в лот войдет здание и нежилые помещения общей площадью около 3 тыс. кв. м и земельный участок под ним на 0,08 га. Сами торги намечены на третий квартал 2024 года, начальная стоимость пока не определена.

Объект был передан «Дом.РФ» решением правительственной комиссии по развитию жилищного строительства от 16 ноября 2023 года, пояснили РБК в госкомпании. Точные сроки и условия аукциона будут определены позднее, говорят в «Дом.РФ».

Из выписки Росреестра, с которой ознакомился РБК, следует, что объект был построен в 1846 году. Он находится на территории городской усадьбы И.В. Четверикова, в состав которой входят несколько строений. В их числе и доходный дом купца Михаила Кувшинова, который в 1899 году был изменен по проекту архитектора Флегонта Воскресенского. В бывших владениях купца также когда-то жил писатель Степан Гаврилович Петров (Скиталец).

Предназначенное для торгов здание — бывшее строение при доме Кувшинова—и нежилые помещения к объектам культурного наследия не относятся, подчеркнули в «Дом.РФ». Участок под зданием, по данным Росреестра, расположен в зоне охраны объектов культурного наследия. В июле 2014 года его передали в бессрочное пользование федеральному центру судебной экспертизы при Минюсте России. Сами объекты на участке находятся под «оперативным управлением» организации с 2013 года, говорится в выписке. У ведомства был здесь офис, говорят два консультанта, работавших с объектом.

Как можно использовать здание

Рыночную стоимость объекта директор департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Николай Горюнов оценивает в 600–700 млн руб. Старший директор и руководитель платформы консалтинговых услуг и отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Ирина Ушакова считает, что она может быть и ниже — около 120–150 млн руб.

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Высокая плотность застройки участка и расположение внутри сформированной исторической застройки значительно снижает возможность увеличения площади объекта, рассуждает директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин. Он также добавляет, что новому покупателю потребуется согласование московских властей на изменения в проекте вне зависимости от того, будет ли это новое строительство или реконструкция. Если покупатель решит сделать здесь бизнес-центр, то инвестиции могут составить 200–250 млн руб., подсчитала Ушакова.

С учетом расположения здания наиболее логичным выглядит его редевелопмент в жилой проект элит-класса, считает Рывкин. Наиболее эффективным выглядит его преобразование в комплекс апартаментов, говорит Горюнов. Инвестиции в редевелопмент он оценивает в 500–600 млн руб. Выручка от продажи лотов здесь может достигнуть порядка 1,8–2 млрд руб., подсчитал он. Стоимость квартир здесь может составить порядка 1,5–2 млн руб. за 1 кв. м, уточняет Рывкин. Он также не исключает, что будущий покупатель может переделать объект в гостиницу или использовать его в качестве офиса.

С учетом возможной стоимости и расположения интерес к подобному объекту могут проявить частные инвесторы, рассуждает Горюнов. Само здание находится в центре города, до него удобно добираться как на машине, так и на общественном транспорте (рядом находятся две станции метро и трамвайная остановка), напоминают эксперты. Среди плюсов Ушакова выделяет расположение объекта — внутри бульварного кольца. Среди минусов — окружение, представленное разнородной застройкой.

Что еще продает «Дом.РФ»

В третьем квартале этого года также могут пройти торги по продаже дома Кушашниковых, расположенного на Донской улице рядом со станцией метро «Шаболовская» в Москве. Стартовая цена будет определена ближе к началу аукциона, поясняли ранее РБК в госкомпании. Сами палаты были построены в XVII–XVIII веках в стиле, сочетающем черты барокко и раннего классицизма. Их площадь составляет 1,1 тыс. кв. м.

В это же время «Дом.РФ» намерен реализовать тюремный комплекс «Кресты» в Санкт-Петербурге. Его стартовая цена пока также не определена, следует из информации на сайте госкомпании. Сам лот включает в себя земельный участок на 4,17 га и строения на 43,9 тыс. кв. м. Тюремные здания из красного кирпича построены в конце XIX века по проекту архитектора Антония Томишко. В разное время в камерах здесь сидели Лев Троцкий, Лев Гумилев, Иосиф Бродский. Часть зданий комплекса имеют статус вновь выявленных объектов культурного наследия — это означает, что объект могут признать памятником или он может лишиться охранного статуса.

В целом «Дом.РФ» довольно часто проводит аукционы по продаже исторических объектов. К примеру, в прошлом году он смог найти покупателя на усадьбу «Липки», расположенную в Вешках Мытищинского района на севере Московской области, писали «Ведомости». В 1932 году это имение стало личной дачей Иосифа Сталина, на которую он переехал после смерти жены из «Зубалово-4» в Одинцовском районе. Победителем торгов стала компания «Консалтинг и право», зарегистрированная в Краснодарском крае.