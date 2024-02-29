В Москве выставят на торги палаты купцов XVIII века

В конце 2024 года «Дом.РФ» планирует продать усадьбу купцов Кушашниковых XVII—XVII веков на Шаболовке. Объект, оцененный экспертами до 100 млн руб., может стать музеем или офисом, но появление там жилья маловероятно

Дом Кушашниковых (Фото: Wikimedia Commons)

Госкомпания «Дом.РФ» планирует выставить на торги дом Кушашниковых, расположенный на Донской улице рядом со станцией метро «Шаболовская» в Москве. Аукцион по продаже объекта будет проведен в третьем квартале 2024 года, следует из информации, опубликованной на сайте госкомпании. Там же сказано, что в лот войдет само здание общей площадью 1,1 тыс. кв. м и земельный участок под ним на 0,18 га.

Стартовая стоимость актива пока не определена, она будет объявлена ближе к дате торгов, пояснили РБК в «Дом.РФ». Сам объект был передан госкомпании в 2023 году от Минобрнауки.

Дом Кушашниковых — объект культурного наследия федерального значения, указано на сайте «Дом.РФ». В связи с этим у потенциального инвестора будут определенные обязательства по его сохранению и содержанию, установленные законом, пояснили в госкомпании. Палаты были построены в XVII—XVIII веках в стиле, сочетающем черты барокко и раннего классицизма. Усадьба вплоть до 1830-х годов принадлежала семье купцов Кушашниковых, впоследствии ее владельцы несколько раз менялись. Среди посещавших ее гостей были лингвист Федор Буслаев и писатель Федор Глинка. В XX веке здание стало частью клуба Текстильного университета им. А.Н. Косыгина. Сейчас помещение нежилое, как используется объект, выяснить не удалось.

Как можно использовать усадьбу

Стоимость объекта может составить до 100 млн руб., полагает партнер NF Group Станислав Бибик. Еще около 50–70 млн руб. будущему покупателю придется потратить на работы по приспособлению объекта, предупреждает руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский.

Учитывая ограничения, связанные с охранным статусом объекта, а также его расположение внутри сложившейся застройки, согласование нового строительства и появление здесь жилья маловероятно, считает директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин. По его словам, комплекс скорее заинтересует покупателей под размещение офиса или торгового объекта. Шелковский не исключает, что его может выкупить фонд или меценат. Он напоминает, что сейчас усадьбу можно использовать под размещение музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и прочего.

Впрочем, преобразование в жилье было бы более выгодным вариантом для покупателя, полагает Бибик. Правда, в таком случае затраты на редевелопмент включали бы реставрацию фасада, обновление внутренних помещений, установку инженерных систем, добавляет он.

«Дом.РФ» довольно часто выставляет на торги исторические объекты. К примеру, в прошлом году он продал усадьбу «Липки», расположенную в Вешках Мытищинского района на севере Московской области, писали «Ведомости». В 1932 году это имение стало личной дачей Иосифа Сталина, на которую он переехал после смерти жены из «Зубалово-4» в Одинцовском районе. Победителем торгов в стала компания «Консалтинг и право», зарегистрированная в Краснодарском крае. Ее владелец — Елизавета Миронова, которая выступает генеральным директором ООО «Международный институт психологии и развития».

В третьем квартале этого года также могут пройти торги по продаже тюремного комплекса «Кресты» в Санкт-Петербурге. Пока его стартовая цена не определена, говорится на сайте госкомпании. Сам лот включает в себя земельный участок на 4,17 га и строения на 43,9 тыс. кв. м. Тюремные здания из красного кирпича построены в конце XIX века по проекту архитектора Антония Томишко. В разное время в камерах здесь сидели Лев Троцкий, Лев Гумилев, Иосиф Бродский. Часть зданий комплекса имеют статус вновь выявленных объектов культурного наследия — это означает, что объект могут признать памятником или он может лишиться охранного статуса.