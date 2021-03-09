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В Кремле заявили о контролируемой ситуации с ценами на продукты

Кабмин пока что эффективно справляется со сдерживанием цен, сообщил Песков. Ранее депутат Выборный предложил наказывать тех, кто фейковыми сообщениями создает панический спрос и поднимает цены на продукты
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Властям удается в целом удерживать под контролем цены на продукты питания в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы видим, что в целом удается держать ситуацию под контролем», — сказал Песков, комментируя инициативу депутата-единоросса Анатолия Выборного о введении наказания для тех, кто провоцирует рост цен на продовольствие.

«Фейковых сообщений много, нужно рассматривать каждый конкретный случай. <...> Не знаком с этой инициативой, читал в СМИ, но как именно он предлагает квалифицировать, этого я не знаю. Поэтому не могу сказать, что есть какая-то позиция на этот счет», — отметил Песков. Он добавил, что правительству удается достаточно эффективно «амортизировать» влияние разных факторов на стоимость продуктов.

В Госдуме предложили наказывать за вызывающие рост цен на продукты фейки
Общество
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Выборный разработал законопроект, предусматривающий уголовное наказание за действия, приводящие к повышению цен на продовольственные товары. «Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов: мясо, рыбу, яйца, сахар, масло и другие», — рассказал депутат.

По его словам, одним из факторов роста цен на продовольствие является фейковая информация, которая способна создавать дефицит и приводить к искусственному повышению стоимости продуктов.

Он предложил дополнить ст. 185.3 УК о манипулировании рынком штрафами до 800 тыс. руб. и лишением свободы до двух лет для тех, кто распространяет ложную информацию. В ФАС сообщили, что в целом поддерживают идею введения ответственности за умышленные ценовые фейки.

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Мишустин обязал ведомства следить за ценами на «свои» товары
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Михаил Мишустин

9 марта правительство ввело постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги, чтобы вовремя прогнозировать повышение стоимости и принимать меры по сдерживанию цен.

В частности, за министерствами и другими профильными ведомствами закрепили сферы, где им предстоит контролировать цены. Для Минсельхоза, к примеру, это стали продукты питания и табачные изделия, для Росалкогольрегулирования — спиртные напитки. Минздрав будет отвечать за цены в аптеках, Минтранс — за тарифы в общественном транспорте, авиасообщении.

Авторы
Полина Химшиашвили, Михаил Котляр
цены Дмитрий Песков депутат фейк продукты
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