В Кремле заявили о контролируемой ситуации с ценами на продукты

Кабмин пока что эффективно справляется со сдерживанием цен, сообщил Песков. Ранее депутат Выборный предложил наказывать тех, кто фейковыми сообщениями создает панический спрос и поднимает цены на продукты

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Властям удается в целом удерживать под контролем цены на продукты питания в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы видим, что в целом удается держать ситуацию под контролем», — сказал Песков, комментируя инициативу депутата-единоросса Анатолия Выборного о введении наказания для тех, кто провоцирует рост цен на продовольствие.

«Фейковых сообщений много, нужно рассматривать каждый конкретный случай. <...> Не знаком с этой инициативой, читал в СМИ, но как именно он предлагает квалифицировать, этого я не знаю. Поэтому не могу сказать, что есть какая-то позиция на этот счет», — отметил Песков. Он добавил, что правительству удается достаточно эффективно «амортизировать» влияние разных факторов на стоимость продуктов.

Выборный разработал законопроект, предусматривающий уголовное наказание за действия, приводящие к повышению цен на продовольственные товары. «Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов: мясо, рыбу, яйца, сахар, масло и другие», — рассказал депутат.