Турецкие экспортеры попросили разрешить операции с Россией в обход банков

Турецкие экспортеры не могут получить выручку от поставок в Россию и закрыть свои счета, они просят власти разрешить это сделать в обход банков, пишет издание Ekomomim. Проблемы возникли после решения США о вторичных санкциях

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Турецкие экспортеры попросили власти разрешить операции с Россией в обход банков на фоне проблем с денежными переводами, пишет издание Ekomomim.

По данным газеты, с января 2024 года турецкие экспортеры не могут получать через банки выручку от поставок в Россию (седьмым по величине экспортным рынком для Анкары), испытывают трудности с закрытием своих счетов и теряют новые заказы в Китай и другие страны. Некоторые турецкие компании пытаются получить доходы через банки третьих стран.

Источники Ekomomim отмечают, что «денежные переводы обрезали, как ножом», и просят власти «сделать исключение для экспортных операций с Россией». Издание отмечает, что действующее законодательство Турции разрешает экспортерам получать выручку при торговле с 33 странами не только в банках и не декларировать ее. России в этом списке нет.

Газета со ссылкой на данные Ассамблеи экспортеров Турции отмечает, что в январе экспорт в Россию сократился на 30,4% (с $792,1 млн до $551,1 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Речь идет о 23 из 25 позиций, по которым идет экспорт. Наиболее большие потери зафиксировали в химической промышленности (минус 41,4%), поставках свежих овощей и фруктов (20,4%), автомобильной промышленности (7,6%), машиностроении (23,9%) и электронике (48,4%).

Проблемы с банковскими операциями между Россией и Турцией начались после подписания указа президента США Джо Байдена об ограничениях в отношении иностранных банков за помощь со сделками подсанкционным лицам и с поставками российскому оборонно-промышленному комплексу. Бизнесмены говорили о закрытии счетов и ужесточении требований к получению карт. Также турецкие банки начали разрывать корреспондентские отношения с российскими и приостанавливать обработку платежей без формального закрытия договора.

Reuters допускал возникновение проблем с оплатой поставки нефти в Турцию. По данным собеседников агентства, указ Байдена в том числе затронул поставки в Россию, не связанные с нефтью. «Экспорт различного оборудования остановился просто из-за сходства с военной техникой», отмечал один из них. Посол России в Анкаре Алексей Ерхов признавал проблему с банковскими переводами между странами.