 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Турецкие экспортеры попросили разрешить операции с Россией в обход банков

Ekomomim: турецкие экспортеры просят разрешить операции с Россией в обход банков
Сюжет
Война санкций
Турецкие экспортеры не могут получить выручку от поставок в Россию и закрыть свои счета, они просят власти разрешить это сделать в обход банков, пишет издание Ekomomim. Проблемы возникли после решения США о вторичных санкциях
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Турецкие экспортеры попросили власти разрешить операции с Россией в обход банков на фоне проблем с денежными переводами, пишет издание Ekomomim.

По данным газеты, с января 2024 года турецкие экспортеры не могут получать через банки выручку от поставок в Россию (седьмым по величине экспортным рынком для Анкары), испытывают трудности с закрытием своих счетов и теряют новые заказы в Китай и другие страны. Некоторые турецкие компании пытаются получить доходы через банки третьих стран.

Источники Ekomomim отмечают, что «денежные переводы обрезали, как ножом», и просят власти «сделать исключение для экспортных операций с Россией». Издание отмечает, что действующее законодательство Турции разрешает экспортерам получать выручку при торговле с 33 странами не только в банках и не декларировать ее. России в этом списке нет.

Газета со ссылкой на данные Ассамблеи экспортеров Турции отмечает, что в январе экспорт в Россию сократился на 30,4% (с $792,1 млн до $551,1 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Речь идет о 23 из 25 позиций, по которым идет экспорт. Наиболее большие потери зафиксировали в химической промышленности (минус 41,4%), поставках свежих овощей и фруктов (20,4%), автомобильной промышленности (7,6%), машиностроении (23,9%) и электронике (48,4%).

Экспортеры предупредили банки Турции о проблемах с российскими платежами
Бизнес
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Проблемы с банковскими операциями между Россией и Турцией начались после подписания указа президента США Джо Байдена об ограничениях в отношении иностранных банков за помощь со сделками подсанкционным лицам и с поставками российскому оборонно-промышленному комплексу. Бизнесмены говорили о закрытии счетов и ужесточении требований к получению карт. Также турецкие банки начали разрывать корреспондентские отношения с российскими и приостанавливать обработку платежей без формального закрытия договора.

Reuters допускал возникновение проблем с оплатой поставки нефти в Турцию. По данным собеседников агентства, указ Байдена в том числе затронул поставки в Россию, не связанные с нефтью. «Экспорт различного оборудования остановился просто из-за сходства с военной техникой», отмечал один из них. Посол России в Анкаре Алексей Ерхов признавал проблему с банковскими переводами между странами.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В программу реновации Москвы включили 12 новых точек. Карта

Как прошла церемония открытия турнира «Игры будущего». Фото, видео

У моего банка отозвали лицензию. Что делать с кредитом и вкладом?

Дачников обяжут самостоятельно бороться с борщевиком. Подробности

Что войдет в 13-й пакет санкций ЕС против России

США объявили в розыск хакера из России. Чем он известен

Стало известно, кого исключат из санкционного списка ЕС

Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов

Список попадающих под налог на роскошь машин обновят. Какие модели в него войдут

Netflix показал финальный трейлер сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Видео
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Турция Россия экспорт
Материалы по теме
Экспортеры предупредили банки Турции о проблемах с российскими платежами
Бизнес
Турецкие банки начали массово отказываться от работы с российскими
Бизнес
Банки в Турции начали закрывать счета российским компаниям
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 99,9 (+0,34) Инвестиции, 21 фев, 16:39 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 92,44 (+0,09) Инвестиции, 21 фев, 16:39
Как в Китае корабль снес пролет моста. Видео Общество, 14:09
Медведев выступил против отключения России от мирового интернета Политика, 14:06
Медведев заявил, что атмосфера доносительства не нужна Политика, 14:04
Минобороны сообщило о взятии под контроль села Победа Политика, 13:58
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:55
Как найти бесплатные данные 2ГИС и «Почты России» для оценки точки продаж Pro, 13:55
Российская теннисистка заявила, что поедет на ОИ на «адекватных условиях» Спорт, 13:51
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Медведев назвал «бесполезных стариков» главной угрозой человечеству Политика, 13:45
В Киеве объявили о сборе денег на 35 морских дронов Sea Baby Политика, 13:44
Медведев заявил о потоке беспилотников для спецоперации Политика, 13:42
Когда можно брать чужой контент в Сети и как защитить свой от пиратства Pro, 13:41
Пропавший в горах Киргизии российский альпинист Глазунов погиб Общество, 13:38
Российские военные взяли под контроль село Победа⁠ Политика, 13:36
Медведев назвал «паскудной историей» отстранение российских спортсменов Спорт, 13:34