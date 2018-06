Топ-менеджеры «ВымпелКома» признали успехи своего конкурента Tele2

Топ-менеджеры «ВымпелКома» в своем ежегодном отчете назвали рост рынка в 2017 году рекордным за последние четыре года. Отдельно они признали финансовые успехи Tele2, которая оказалась «намного устойчивее, чем казалось»

Фото: Павел Бедняков / ТАСС

3+1

Топ-менеджеры «ВымпелКома» (оказывает услуги под брендом «Билайн») признали существование «большой четверки» на российском телекоммуникационном рынке, отметив успешные финансовые результаты «Т2 РТК Холдинга» (торговая марка Tele2) в 2017 году. «Tele2 оказалась намного устойчивее, чем казалось, и теперь можно уверенно говорить, что российский мобильный рынок стал рынком четырех федеральных операторов», — говорится в аналитическом отчете, подготовленном исполнительным вице-президентом по корпоративной стратегии и развитию бизнеса «ВымпелКома» Александром Поповским и ведущим экспертом по корпоративной стратегии Виктором Давыдкиным (копия есть у РБК).

Авторы отчета напоминают, что в 2017 году «Т2 РТК Холдинг» увеличил выручку на 16,2%, до 123 млрд руб. Это произошло в первую очередь за счет роста ARPU (средний счет одного абонента): этот показатель вырос на 10,9% и составил 252 руб. В итоге, как отмечается в отчете «ВымпелКома», рост выручки оператора «почти целиком перетек в EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов и амортизации. — РБК)». Долгосрочный долг «Т2 РТК Холдинга» сократился на 15 млрд руб., а отношение долга к EBITDA уменьшилось с «пугающих почти восьми по итогам 2016 года до примерно четырех по итогам прошлого года».

При этом Поповский и Давыдкин указали, что имидж дискаунтера «стал тесен» «Т2 РТК Холдингу» и компания объявила переход к «Другим правилам». В 2017 году компания представила новую коммуникационную платформу «Другие правила» — поменялись ее слоган, фирменный стиль и тарифы.

Представитель «Т2 РТК Холдинга» Ольга Галушина согласна с мнением топ-менеджеров «ВымпелКома», но настаивает, что статус федерального оператора компания закрепила за собой не в прошлом году, а еще в 2015-м, когда вышла на рынок Москвы. По ее словам, темпы роста выручки и набора абонентской базы в 2017 году доказывают правильность выбранной бизнес-стратегии и успешность коммуникационной платформы «Другие правила».

В МТС и «МегаФоне» не стали комментировать заключение «ВымпелКома» о формировании «четверки».

На вырост «Т2 РТК Холдинг» был образован в 2014 году в результате объединения «Tele2 Россия» и мобильных активов «Ростелекома». В результате сделки у компании появились лицензии на связь 2G и 3G в ряде новых регионов, а также лицензия 4G на всю территорию России. В том числе это позволило осенью 2015 года запустить бренд Tele2 в столичном регионе — рынке, который считается основным для мобильных операторов и приносит им до 40% выручки. Однако выход на рынок Москвы и Подмосковья серьезно ухудшил финансовое положение компании — у компании значительно вырос долг, она стала убыточной. По итогам 2016 года топ-менеджеры «ВымпелКома» в аналогичном отчете писали, что их анализ подтверждает, что «корнем проблем Tele2 является выход на московский рынок». «Мы уверены, что в долгосрочной перспективе Tele2 не сможет выйти на положительные результаты в Москве. Имея стратегическое отставание по спектру — у компании отсутствует спектр для запуска сетей 2G и недостаточно спектра для 3/4G — и низкую стартовую позицию, Tele2 всегда будет иметь худшую структуру затрат, что не позволит предложить абонентам низкие цены экономически оправданным способом», — писали авторы прошлогоднего отчета. Они делали вывод, что такая ситуация должна привести к изменениям в финансовой модели «Т2 РТК Холдинга». На данный момент «Т2 РТК Холдинг» оказывает услуги в 65 регионах России, в апреле 2018 года оператор рассказал о планах в 2019 году запустить сети в Ивановской и Ярославской областях, «закрыв» таким образом всю центральную часть России. По результатам первого квартала 2018 года впервые с момента создания «Т2 РТК Холдинг» показал чистую прибыль. «Ростелекому» принадлежит 45% «Т2 РТК Холдинга», остальное у Tele2 Russia Holding AB. Этой компанией, в свою очередь, владеет консорциум — группа ВТБ (50%), Invintel B.V. Алексея Мордашова (40%) и банк «Россия» (10%). Из-за ухудшения финансовых результатов ВТБ задумался о выходе из совместного предприятия. «Ростелеком», в свою очередь, весной 2017 года заявлял, что изучает вопрос увеличения своей доли в совместном предприятии. Однако осенью того же года глава «Ростелекома» Михаил Осеевский сообщил, что оператор уже не видит необходимости в получении контроля в «Т2 РТК Холдинге» и партнеры сосредоточены на поиске синергии при совместном развитии бизнеса.

Хороший год

Топ-менеджеры «ВымпелКома» в своем отчете указали, что 2017 год оказался успешным не только для «Т2 РТК Холдинга», но для всего мобильного рынка в России. По итогам прошлого года он вырос на 3,4% по сравнению с показателем 2016 года, что стало самым высоким показателем с 2013 года. «Большая тройка» также оказалась в хорошем плюсе: у МТС выручка от услуг мобильной связи выросла на 3,1%, до 304 млрд руб., у «МегаФона» — на 0,4%, до 260 млрд руб., у «ВымпелКома» — на 2,7%, до 224 млрд руб. «Реальной и главной причиной возврата рынка к росту мы считаем прекращение продаж безлимитных тарифных планов. На фоне отказа от «безлимитов» <...> рост потребления мобильного интернета наконец начал способствовать росту ARPU», — говорится в отчете. В начале 2017 года от безлимитных тарифов отказался оператор «Скартел» (бренд Yota) и его материнская компания «МегаФон». Позже подобные предложения исчезли и из тарифных линеек МТС и «ВымпелКома».

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Кроме того, на рост ARPU повлияло сокращение абонентских баз у крупных игроков. Это произошло не в результате роста «Т2 РТК Холдинга», а за счет того, что МТС и «МегаФон» стали продавать меньше сим-карт, что является «позитивным фактором», подчеркивают топ-менеджеры «ВымпелКома» в отчете. В 2017 году, по оценке компании, «тройка» продала чуть более 90 млн сим-карт, тогда как в 2016 году продажи превышали 100 млн сим-карт. «Сокращение продаж является логичным результатом намного более консервативной ценовой политики всех четырех федеральных операторов. Холодный душ падения доходов в третьем и четвертом кварталах 2016-го отрезвил игроков, опьяненных «успешными» продажами безлимитных тарифов», — отмечается в отчете.

Вместе с отказом от безлимитов крупнейшие операторы перешли к пакетным тарифам, выстроенным по принципу more for more (больше включенных функций за большую плату). «Эти движения вместе привели к фактическому уходу тех клиентов, которые постоянно искали более выгодные предложения. В прошлом году выгоднее всего было не менять оператора и тариф, поскольку новые предложения были зачастую не такими привлекательными, как некоторые «архивные» тарифные планы», — резюмируют авторы отчета.​

В МТС согласились с выводом, что 2017 год оказался удачным как для рынка в целом, так и для компании в частности. «Оператор показал лучшие абсолютные цифры и лучшую динамику среди «большой тройки» по всем основным показателям. Положительные результаты группы МТС в 2017 году во многом обусловлены результатами, полученными в России вследствие улучшения ценовой конъюнктуры в сегменте услуг передачи данных и растущего пользования услугами связи», — отметил представитель МТС Алексей Меркутов.