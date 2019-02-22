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Бизнес ,  
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Гендиректором «Монако» Рыболовлева стал бывший топ-менеджер «Уралкалия»
Кандидатуру Олега Петрова предложил сам владелец клуба, ранее по факту владевший калийной компанией. Петров до этого работал в «Уралкалии» и в АЛРОСА. К смене руководства привели неудовлетворительные результаты футбольного клуба
Олег Петров (Фото: asmonaco.com)

Совет директоров «Монако» согласился с предложением основного владельца Дмитрия Рыболовлева назначить гендиректором футбольного клуба 55-летнего бизнесмена Олега Петрова, говорится на сайте ФК.

«Совместно мы приложим все усилия для того, чтобы помочь клубу вернуться на путь побед, которыми были ознаменованы прошлые годы, и продолжить его развитие», — сказал Петров. Рыболовлев отметил, что знает нового гендиректора клуба «почти 20 лет». Смена гендиректора поможет «Монако» «вступить в новую эру побед», добавил президент клуба.

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Олег Петров до 2015 года работал директором по продажам «Уралкалия». Рыболовлев до 2011 года был фактическим владельцем компании. В сентябре 2015 года Петров стал советником президента АЛРОСА, а затем был назначен директором одного из филиалов компании — «Единой сбытовой организации». Источник РБК, близкий к «Монако», сообщил, что Петров также работал в Phillips, где занимал ряд должностей, в том числе пост директора по продажам в России.

На прошлой неделе, 14 февраля, пост гендиректора футбольного клуба покинул Вадим Васильев. Он также был вице-президентом «Монако» с 2013 года. Рыболовлев, комментируя отставку Васильева, отметил, что клуб показал худшие за семь лет результаты. Бывший гендиректор объяснял, что ФК продал «слишком много сильных игроков» и допустил ошибки при их замене. Из-за этого, по его словам, клуб вылетел из Кубка Франции и из Лиги чемпионов.

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В конце января в ФК сменился главный тренер. Место Тьерри Анри занял португалец Леонарду Жардим.​

Автор: Андрей Гатинский
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: ФК «Монако», Дмитрий Рыболовлев
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