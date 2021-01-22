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Производители предложили сетям пустить в продажу картофель «экономкласса»

Появление на прилавках картофеля меньшенго размера позволит производителям сэкономить на сортировке и упаковке, что в итоге понизит цены на продукцию. В Минсельхозе инициативу поддержали
Фото: Евгений Асташенков / ТАСС
Фото: Евгений Асташенков / ТАСС

Производители картофеля предложили торговым сетям снизить требования для продукции и допустить к продаже картофель меньшего размера для стабилизации цен на него. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участника рынка и руководителя аппарата картофельного союза Татьяну Губину.

Картофельный союз направил в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) и Союз независимых сетей (СНС) письмо, в котором предлагает ввести в ассортимент корнеплоды «экономкласса» — размером от 35 до 55 мм и фасованные по 2,5, 3 и 5 кг.

В настоящее время ретейлеры требуют от производителей сортировать и фасовать картофель по размеру. Отмена этого условия, по словам Губиной, позволит экономить на упаковке до 50%, что в конечном итоге приведет к снижению цен на картофель в магазинах.

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Общество
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Ранее в январе Минсельхоз рекомендовал регионам поработать с производителями картофеля для снижения его стоимости. По данным «Коммерсанта», за 2020 год цена на корнеплод в среднем выросла на 40%. Это произошло, в том числе, из-за снижения урожая на 10%.

По информации плодоовощного союза, за последние 10 лет оптовые цены на картофель выросли на 11%, в то время как инфляция составила 91%. Директор союза Михаил Глушков предупредил, что при сохранении тенденции производство картофеля в стране может сократиться из-за низкой маржинальности.

С инициативой пустить на прилавки картофель меньшего размера согласны в «АФГ Националь», крупном производителе корнеплодов. В компании отметили, что снижение требования позволит ввести в оборот качественный продукт, который сейчас не попадает в магазины только из-за своих размеров. Цена такого картофеля может быть на 15-20% ниже.

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Кремль оценил меры против подорожания сахара и масла
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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

В Минсельхозе «Коммерсанту» сообщили, что поддерживают предложение производителей и уже направили в Минпромторг просьбу поддержать его.

В декабре власти раскритиковали резкий рост цен на сахар и подсолнечное масло, после чего цены на них заморозили до марта. В январе Минсельхоз допустил аналогичные меры для сдерживания роста цен зерна и макарон.

Позже премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит регионам 4,5 млрд руб. для сдерживания цен на муку и хлеб.

Автор
Михаил Котляр
картофель экономия Россия производство ритейл
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