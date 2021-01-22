Производители предложили сетям пустить в продажу картофель «экономкласса»

Появление на прилавках картофеля меньшенго размера позволит производителям сэкономить на сортировке и упаковке, что в итоге понизит цены на продукцию. В Минсельхозе инициативу поддержали

Фото: Евгений Асташенков / ТАСС

Производители картофеля предложили торговым сетям снизить требования для продукции и допустить к продаже картофель меньшего размера для стабилизации цен на него. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участника рынка и руководителя аппарата картофельного союза Татьяну Губину.

Картофельный союз направил в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) и Союз независимых сетей (СНС) письмо, в котором предлагает ввести в ассортимент корнеплоды «экономкласса» — размером от 35 до 55 мм и фасованные по 2,5, 3 и 5 кг.

В настоящее время ретейлеры требуют от производителей сортировать и фасовать картофель по размеру. Отмена этого условия, по словам Губиной, позволит экономить на упаковке до 50%, что в конечном итоге приведет к снижению цен на картофель в магазинах.

Ранее в январе Минсельхоз рекомендовал регионам поработать с производителями картофеля для снижения его стоимости. По данным «Коммерсанта», за 2020 год цена на корнеплод в среднем выросла на 40%. Это произошло, в том числе, из-за снижения урожая на 10%.