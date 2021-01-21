Кабмин выделит более 4,5 млрд руб. для сдерживания цен на муку и хлеб

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Правительство России выделит регионам более 4,5 млрд руб. для сдерживания цен на муку и хлеб. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Рассчитываем, что эти трансферты позволят компенсировать производителям муки часть затрат на закупки пшеницы, а предприятия хлебопекарной промышленности сократят издержки на реализацию своей продукции», — сказал Мишустин.

Он попросил Министерство сельского хозяйства как можно быстрее заключить с регионами соглашения о предоставлении трансфертов.

Ранее Минсельхоз порекомендовал регионам провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель. В ведомстве заявили, что не видят оснований для такой динамики и оценивают принятые кабмином меры как достаточные для стабилизации цен, передает ТАСС.