Наследники Босова выиграли суд против нового претендента на его активы

Наследники Дмитрия Босова, которые с прошлого года спорят за активы бизнесмена, отбились от еще одного претендента на них. Суд удовлетворил их иск против женщины, утверждавшей, что она родила от предпринимателя внебрачного сына

Дмитрий Босов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Мать бизнесмена Дмитрия Босова Людмила и четверо его сыновей от первых двух браков, а также его третья жена Катерина Босов выиграли судебный спор против Яны Толстой, которая действовала в интересах своего сына Артема Дмитриевича Вергуна.

Источник, близкий к наследникам Босова, пояснил РБК, что мать Вергуна заявила о его правах на наследство, поскольку он якобы является внебрачным несовершеннолетним сыном бизнесмена. Другой источник, знакомый с наследниками Босова, это подтвердил. По словам обоих собеседников, 21 января Одинцовский городской суд Московской области, который рассматривал их иск к новому претенденту на активы бизнесмена, удовлетворил его и признал, что Вергун не может претендовать на долю в наследстве Босова. На сайте суда также говорится, что этот иск (был подан в середине декабря) удовлетворен.

С Толстой и Вергуном связаться не удалось.

Несмотря на координацию действий против нового претендента на активы, между основными наследниками — матерью бизнесмена и детьми от первых двух браков, с одной стороны, и третьей женой — с другой — со второй половины прошлого года продолжаются судебные разбирательства. В ноябре мать и сыновья Босова доказали в суде, что Катерина Босов не имеет прав на 43% группы «Аллтек», контролирующей угольную компанию «Сибантрацит». После этого его вдова подала апелляцию, которую должен рассмотреть суд. Она утверждает, что бизнесмен сохранил контроль в «Аллтеке» при допэмиссии, оплатив свою долю с общего с женой счета.