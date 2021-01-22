Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 73,37 (+0,01) Инвестиции, 21 янв, 13:31
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 88,97 (-0,18) Инвестиции, 21 янв, 13:31
ФСБ предотвратила теракт в Башкирии Общество, 09:44 В МЧС назвали причину обрушения на шахте в Кузбассе Общество, 09:36 Еврокомиссия заявила о планах поделиться вакциной с третьими странами Общество, 09:30 Российский голкипер НХЛ пропустил первую шайбу в сезоне Спорт, 09:06 Мода, онлайн и поколение Z: что ждет индустрию в будущем РБК Cтиль и Mercedes-Benz, 09:01 Наследники Босова выиграли суд против нового претендента на его активы Бизнес, 09:00 Будущее Олимпиады, деньги за слежку за больными. Главные новости РБК Общество, 09:00 Как доказать налоговой реальность сделки Pro, 08:57 Прокуратура начала проверку после аварийной посадки Ми-8 на Чукотке Общество, 08:44 Зачем нужны качели в офисе РБК и СберМаркет, 08:32 Правительство Японии опровергло данные о планах отменить Олимпиаду Спорт, 08:18 Каких топ-менеджеров будут нанимать в 2021-м Pro, 08:06 Финансы под контролем: как накопить на важную цель РБК и Сбер, 08:04 Visa не увидела в России перспектив развития оплаты по QR-коду Финансы, 08:00
Бизнес ,  
0 

Наследники Босова выиграли суд против нового претендента на его активы

Наследники Дмитрия Босова, которые с прошлого года спорят за активы бизнесмена, отбились от еще одного претендента на них. Суд удовлетворил их иск против женщины, утверждавшей, что она родила от предпринимателя внебрачного сына
Дмитрий Босов
Дмитрий Босов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Мать бизнесмена Дмитрия Босова Людмила и четверо его сыновей от первых двух браков, а также его третья жена Катерина Босов выиграли судебный спор против Яны Толстой, которая действовала в интересах своего сына Артема Дмитриевича Вергуна.

Источник, близкий к наследникам Босова, пояснил РБК, что мать Вергуна заявила о его правах на наследство, поскольку он якобы является внебрачным несовершеннолетним сыном бизнесмена. Другой источник, знакомый с наследниками Босова, это подтвердил. По словам обоих собеседников, 21 января Одинцовский городской суд Московской области, который рассматривал их иск к новому претенденту на активы бизнесмена, удовлетворил его и признал, что Вергун не может претендовать на долю в наследстве Босова. На сайте суда также говорится, что этот иск (был подан в середине декабря) удовлетворен.

С Толстой и Вергуном связаться не удалось.

В борьбу за наследство миллиардера Босова вступил его отец
Бизнес
<p>Катерина Босов</p>

Несмотря на координацию действий против нового претендента на активы, между основными наследниками — матерью бизнесмена и детьми от первых двух браков, с одной стороны, и третьей женой — с другой — со второй половины прошлого года продолжаются судебные разбирательства. В ноябре мать и сыновья Босова доказали в суде, что Катерина Босов не имеет прав на 43% группы «Аллтек», контролирующей угольную компанию «Сибантрацит». После этого его вдова подала апелляцию, которую должен рассмотреть суд. Она утверждает, что бизнесмен сохранил контроль в «Аллтеке» при допэмиссии, оплатив свою долю с общего с женой счета.

Что и почему делят наследники

В апреле 2020 года журнал Forbes впервые включил Дмитрия Босова в рейтинг богатейших россиян, оценив его состояние в $1,1 млрд. А в мае бизнесмен покончил с собой. Спустя три месяца, в августе, стало известно, что его вдова Катерина Босов оформила на себя половину доли бизнесмена в группе «Аллтек» (43,285 из 86,57%), контролирующей «Сибантрацит», мирового лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей. Другие наследники считают это неправомерным, потому что «Аллтек» была зарегистрирована в марте 2002 года, а на Катерине Босов женился лишь в 2016 году.

В разгар этих судебных споров покупкой главного актива Босова, «Сибантрацита», заинтересовался владелец группы ОТЭКО Мишель Литвак. Газпромбанк уже согласился профинансировать часть этой сделки на сумму до $400 млн при условии, что Литвак также внесет собственные средства. Аналитики АКРА оценивали «Сибантрацит», выручка которого в 2019 году составила 125,5 млрд руб., в 80 млрд руб. (около $1,1 млрд).

Читайте на РБК Pro
Дэниел Сасскинд — РБК Pro: «В мире без работы многие утратят цель жизни» «Конец эпохи»: почему погиб первый компьютерный бизнес масштабов Apple Золотые правила возвращения дебиторской задолженности Просто никогда так не делайте: оглушительные PR-провалы 2020 года

Вдова Босова предъявила новый аргумент в деле о наследстве
Бизнес
Катерина Босов

Источник, близкий к руководству «Сибантрацита», ранее сообщил РБК, что Литвак — лишь один из претендентов на покупку компании. А возможной сделке как раз помешал конфликт между наследниками.

На другой актив Босова, «Востокуголь» с месторождениями на Таймыре, также нашелся претендент — корпорация AEON Романа Троценко. Однако и эта сделка подвисла из-за другого конфликта — между Катериной Босов и бывшим партнером бизнесмена Александром Исаевым. Они владели по 50% «Востокугля», но в апреле 2020 года, незадолго до смерти, Босов уволил Исаева со всех постов в «Востокугле» и его доля отошла самой компании. Но в августе Исаев через суд восстановил свои права на половину бизнеса «Востокгуля».

Авторы
Светлана Бурмистрова, Тимофей Дзядко
Дмитрий Босов Сибантрацит наследники судебная тяжба
Материалы по теме
«Ростех» и партнеры начали обсуждать мировую с наследниками Босова
Бизнес
Наследники Босова выиграли у его вдовы суд о правах на половину бизнеса
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter