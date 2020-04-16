Forbes представил новый рейтинг 200 богатейших россиян

Рейтинг 200 богатейших бизнесменов страны возглавил Владимир Потанин, который годом ранее занимал шестое место. По оценкам Forbes, за год совокупное состояние самых богатых россиян сократилось на $40 млрд

Владимир Потанин (Фото: Jason Alden / Bloomberg)

Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Первое место в этом году занял президент холдинга «Интеррос», крупнейший акционер ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин. Его состояние журнал оценил в $19,7 млрд. В рейтинге 2019 года Потанин занимал шестую строку с состоянием $18,1 млрд.

Второе место сохранил председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. По оценке Forbes, его состояние за год уменьшилось с $21,3 млрд до $18,1 млрд. Лидер прошлогоднего рейтинга председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон оказался на третьей позиции с состоянием $17,1 млрд (годом ранее — $24 млрд).

Четвертую строку занял председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов с семьей ($16,8 млрд), а пятую — президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ($15,2 млрд).

В топ-10 богатейших бизнесменов страны попали также член совета директоров НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко ($14,4 млрд), основатель и основной акционер USM Holdings Алишер Усманов ($13,4 млрд), член совета директоров LetterOne Holdings, председатель набсовета «Альфа-Групп» Михаил Фридман ($13 млрд), член советов директоров «Еврохима» и Сибирской угольной энергетической компании Андрей Мельниченко ($12,5 млрд) и основной владелец инвестиционной компании Millhouse Роман Абрамович ($11,3 млрд).