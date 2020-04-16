Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 73,71 (+0,4) Quote, 15 апр, 12:51
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 80,67 (+0,55) Quote, 15 апр, 12:51
США заявили о небезопасном перехвате своего самолета истребителем Су-35 Общество, 09:53 Как подбирать идеальных сотрудников: пять советов работодателям Pro, 09:47 Госдеп обвинил Россию в экспериментах с ядерным оружием Политика, 09:47 Топ-10 технологий для сельского хозяйства будущего РБК и Россельхозбанк, 09:43 Украина и ДНР обменялись пленными Политика, 09:37 Онлайн-трансляция РБК Pro: как трансформировать компанию во время кризиса Pro, 09:34 Таксисты Москвы попросили освободить их от проверки пропусков у клиентов Общество, 09:01 Хуан Амадор — о технологиях на кухне, гранях вкуса и звездах «Мишлен» Партнерский материал, 08:55 Forbes представил новый рейтинг 200 богатейших россиян Бизнес, 08:54 Глава Минэкономики лично попробовал получить займ под 0% в двух банках Бизнес, 08:53 Дептранс Москвы сообщил об отсутствии очередей в метро Общество, 08:26 За сутки в больницу в Коммунарке поступили 52 новых пациента Общество, 08:23 Евгений Чаркин — РБК: «Цифровизация — это конкурентное преимущество» Индустрия 4.0, 08:08 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 апреля Общество, 08:07
Бизнес ,  
0 

Forbes представил новый рейтинг 200 богатейших россиян

Рейтинг 200 богатейших бизнесменов страны возглавил Владимир Потанин, который годом ранее занимал шестое место. По оценкам Forbes, за год совокупное состояние самых богатых россиян сократилось на $40 млрд
Владимир Потанин (Фото: Jason Alden / Bloomberg)

Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Первое место в этом году занял президент холдинга «Интеррос», крупнейший акционер ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин. Его состояние журнал оценил в $19,7 млрд. В рейтинге 2019 года Потанин занимал шестую строку с состоянием $18,1 млрд.

Второе место сохранил председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. По оценке Forbes, его состояние за год уменьшилось с $21,3 млрд до $18,1 млрд. Лидер прошлогоднего рейтинга председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон оказался на третьей позиции с состоянием $17,1 млрд (годом ранее — $24 млрд).

Михельсон потерял первое место в списке Forbes
Бизнес

Четвертую строку занял председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов с семьей ($16,8 млрд), а пятую — президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ($15,2 млрд).

В топ-10 богатейших бизнесменов страны попали также член совета директоров НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко ($14,4 млрд), основатель и основной акционер USM Holdings Алишер Усманов ($13,4 млрд), член совета директоров LetterOne Holdings, председатель набсовета «Альфа-Групп» Михаил Фридман ($13 млрд), член советов директоров «Еврохима» и Сибирской угольной энергетической компании Андрей Мельниченко ($12,5 млрд) и основной владелец инвестиционной компании Millhouse Роман Абрамович ($11,3 млрд).

Богатейший человек мира увеличил свое состояние за день на $6,4 млрд
Бизнес

Богатейшей женщиной России является Елена Батурина — предпринимательница, бывшая владелица девелопера «Интеко» и вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова (73-е место в рейтинге, $1,3 млрд). Этот статус она вернула себе в начале апреля, когда состояние Татьяны Бакальчук, по данным журнала, сократилось на 29%, до $1 млрд. Сейчас основательница Wildberries занимает в списке 93-ю строку.

В рейтинг впервые попали основатели Playrix (занимается разработкой игр) братья Дмитрий и Игорь Бухманы, которые заняли 34-е и 35-е место с состоянием по $3,1 млрд, собственница производителя мясной продукции «Черкизово» Лидия Михайлова с семьей (107-е место и $900 млн) и создатель сервиса знакомств Dating.com Дмитрий Волков ($750 млн, 126-е место).

Среди новичков рейтинга также оказались президент группы «Дело» Сергей Шишкарев (149-е место, $700 млн; в прошлом году он приобрел на аукционе 50% плюс две акции компании «Трансконтейнер», крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора в России), гендиректор производителя товаров для офиса «Комус» Сергей Бобриков ($550 млн, 167-е место), и дочь миллиардера Аркадия Ротенберга (36-е место, $2,8 млрд) Лилия Ротенберг (ей принадлежит пакет в девелоперской компании TPS Real Estate; журнал поместил ее на 191-е место, $500 млн).

Как отмечает журнал, в новом рейтинге оказалось102 миллиардера, и это на два больше, чем в прошлом году. Но в целом на фоне турбулентности финансовых рынков из-за падения цен на нефть и пандемии коронавируса совокупное состояние 200 богатейших бизнесменов России сократилось на $40 млрд, до $456 млрд. Кроме того, Forbes впервые с 2016 года снизил порог вхождения в рейтинг до $400 млн.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Forbes, рейтинг
Материалы по теме
Forbes и Bloomberg назвали разбогатевших на обвале миллиардеров из России
Бизнес
Батурина вернула себе статус богатейшей женщины России по версии Forbes
Бизнес
В рейтинге Forbes надежных банков России сменился лидер
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter