Вдова Босова предъявила новый аргумент в деле о наследстве

В 2017 году Дмитрий Босов сохранил контроль в группе «Аллтек» в ходе допэмиссии, оплатив свою долю с общего с женой счета. Такую версию выдвинула вдова бизнесмена — она пытается доказать права на большую часть бизнеса

Катерина Босов (Фото: пресс-служба «Сибантрацита»)

Вдова погибшего бизнесмена Дмитрия Босова Катерина оспорила решение Одинцовского городского суда, лишившего ее права на половину доли бизнесмена (43,285 из 86,57%) в группе «Аллтек», которая владеет крупным поставщиком угля «Сибантрацитом».

Суд зарегистрировал апелляционную жалобу Катерины Босов 16 декабря. Рассмотрение назначили на 20 января 2021 года, сообщила она РБК.

Права на 43,285% «Аллтека» как супружескую долю Босов оформила на себя 10 августа 2020 года, через три месяца после смерти бизнесмена. Но его мать и сыновья от первых двух браков это оспорили: по их версии, третий брак, с Катериной, был заключен только в 2016 году, сильно позже создания «Аллтека» (в 2002 году). В свою очередь, в суде Босов пыталась доказать, что ее покойный муж в 2017 году сохранил свою долю в группе в ходе допэмиссии только за счет денег от продажи ее личного Bentley. Но суд отказал ей во встречном иске: в мотивировочной части решения суда говорится, что бизнесмен внес 8,7 млн руб. в капитал «Аллтека» 17 ноября 2017 года, а Катерина перечислила на его счет в Росбанке средства от продажи Bentley (6,86 млн руб.) только через две недели — 30 ноября.

Ноябрьское решение вынесено с нарушением норм материального и процессуального права, в частности, суд не принял во внимание факт наличия у супругов общего счета в Росбанке, с которого бизнесмен и оплатил допэмиссию «Аллтека» в 2017 году, заявила РБК Катерина Босов. То, что счет использовался супругами совместно, доказывает факт поступления на него денежных средств от продажи ее автомобиля, добавила она.