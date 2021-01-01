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Вдова Босова предъявила новый аргумент в деле о наследстве

В 2017 году Дмитрий Босов сохранил контроль в группе «Аллтек» в ходе допэмиссии, оплатив свою долю с общего с женой счета. Такую версию выдвинула вдова бизнесмена — она пытается доказать права на большую часть бизнеса
Катерина Босов
Катерина Босов (Фото: пресс-служба «Сибантрацита»)

Вдова погибшего бизнесмена Дмитрия Босова Катерина оспорила решение Одинцовского городского суда, лишившего ее права на половину доли бизнесмена (43,285 из 86,57%) в группе «Аллтек», которая владеет крупным поставщиком угля «Сибантрацитом».

Суд зарегистрировал апелляционную жалобу Катерины Босов 16 декабря. Рассмотрение назначили на 20 января 2021 года, сообщила она РБК.

Права на 43,285% «Аллтека» как супружескую долю Босов оформила на себя 10 августа 2020 года, через три месяца после смерти бизнесмена. Но его мать и сыновья от первых двух браков это оспорили: по их версии, третий брак, с Катериной, был заключен только в 2016 году, сильно позже создания «Аллтека» (в 2002 году). В свою очередь, в суде Босов пыталась доказать, что ее покойный муж в 2017 году сохранил свою долю в группе в ходе допэмиссии только за счет денег от продажи ее личного Bentley. Но суд отказал ей во встречном иске: в мотивировочной части решения суда говорится, что бизнесмен внес 8,7 млн руб. в капитал «Аллтека» 17 ноября 2017 года, а Катерина перечислила на его счет в Росбанке средства от продажи Bentley (6,86 млн руб.) только через две недели — 30 ноября.

Суд не признал продажу Bentley аргументом в споре наследников Босова
Бизнес
Катерина Босов

Ноябрьское решение вынесено с нарушением норм материального и процессуального права, в частности, суд не принял во внимание факт наличия у супругов общего счета в Росбанке, с которого бизнесмен и оплатил допэмиссию «Аллтека» в 2017 году, заявила РБК Катерина Босов. То, что счет использовался супругами совместно, доказывает факт поступления на него денежных средств от продажи ее автомобиля, добавила она.

«Истцы не видят оснований для удовлетворения встречного иска Катерины на 77% «Аллтека», — заявил РБК Кирилл Босов, один из сыновей бизнесмена. Представитель «Аллтек» (третье лицо по этому делу), ознакомившийся с апелляционной жалобой, сказал, что также считает доводы Катерины Босов несостоятельными. По его словам, на основании документов из Росбанка судом установлено, что счет был открыт только на имя Дмитрия Босова. То, что его супруга имела право распоряжаться этим счетом, материалами дела не подтверждается, подчеркнул представитель группы.

Даже если счет и средства на нем являлись совместной собственностью супругов, это не подтверждает использование личных средств Катерины для оплаты доли в компании, отмечает управляющий директор группы «Феникс» (занимается защитой активов и планированием преемственности) Алексей Станкевич.

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Но суд не принял во внимание то, что право Босова на 86,57% «Аллтека» номинальной стоимостью 8,7 млн руб. возникло только 11 декабря 2017 года (после допэмиссии), то есть во время брака с Катериной, говорится в ее апелляционной жалобе. Значимым обстоятельством для решения вопроса о праве вдовы на долю в «Аллтеке» суд должен считать момент приобретения доли умершим супругом, а не момент создания этого юридического лица, добавляет она.

«Увеличение номинальной стоимости доли Босова в период брака не повлияло существенным образом на увеличение действительной стоимости этой доли, что в силу закона не создает общей собственности супругов на долю», — парирует представитель «Аллтека». По его словам, увеличение уставного капитала группы в 2017 году носило технический характер, не привело к изменениям долей участников в процентах, не повлияло и не могло повлиять на бизнес компании, так как сумма 10 млн руб. для размера бизнеса компании является «совершенно ничтожной». Ранее аналитики АКРА оценивали «Сибантрацит» (основной актив «Аллтека»), выручка которого в 2019 году составила 125,5 млрд руб., в 80 млрд руб.

Авторы
Светлана Бурмистрова, Тимофей Дзядко
Дмитрий Босов Сибантрацит суд
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