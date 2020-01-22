«Яндекс» объявил о начале продажи акций Воложем

Основатель «Яндекса» выставит на биржу часть принадлежащих ему акций. Всего он может избавиться от доли примерно 0,6% от акционерного капитала

Аркадий Волож (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Основатель компании «Яндекс» Аркадий Волож начинает продажу акций Yandex N.V., принадлежащих ему и его семейному трасту. Уведомление об этом «Яндекс» разместил на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

«Аркадий Волож, основатель и генеральный директор компании «Яндекс», вместе с фондом, бенефициарами которого являются Волож и его семья, намерены продать ограниченное число акций в соответствии с законодательством США о ценных бумагах и политикой компании», — говорится в сообщении.

Продажа принадлежащих Воложу акций класса А может начаться 23 января или позже этой даты.

В соответствии с условиями представленного SEC плана в течение года Волож и его семья могут продать около 2 млн акций класса А (в том числе полученных путем конвертации принадлежащих трасту акций класса B), при этом в день может продаваться не более 8335 акций, что составляет менее 0,01% от общего объема торгов акциями Yandex N.V. на NASDAQ.

Сейчас Воложу и его семейному трасту принадлежит примерно 9,9% всех акций Yandex N.V. и 48,6% ее голосующих акций. В том случае, если Волож продаст все акции, реализация которых анонсирована на бирже, у него и семейного траста останется доля 9,3% акционерного капитала в обращении и примерно 47,2% голосующих акций.