МИД Финляндии отказал Хельсинкской верфи в лицензии на экспорт ледокола для «Норникеля»

Финляндия не дала разрешения на экспорт заказанного «Норникелем» ледокола

Helsinki Shipyard должна была к 2025 году построить для российской компании ледокол, но не получила разрешения от МИД Финляндии

Фото: Jussi Rosendahl / Reuters

МИД Финляндии не разрешил компании Helsinki Shipyard Oy (владелец Хельсинкской верфи) выдать разрешение на экспорт ледокола, заказанного «Норильским никелем».

«Норникель» заключил с верфью договор о строительстве ледокола в прошлом году, предварительные работы начались, но дальнейшему строительству помешали введенные против России из-за спецоперации на Украине санкции, пишет Yle.

Новый экологически чистый ледокол российская компания планировала использовать в бассейне реки Енисей, Енисейском заливе и Карском море. «Норникель» рассчитывал получить судно в 2025 году.

РБК направил запрос представителю «Норникеля».

Helsinki Shipyard с 2019 года принадлежит кипрской Algador Holdings, ее владелец — Владимир Касьяненко. Гражданство бизнесмена — бельгийское. До этого верфь принадлежала российской Объединенной судостроительной корпорации.

В сентябре финская Merima Oy подала заявление о признании Helsinki Shipyard банкротом.