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Финляндия не дала разрешения на экспорт заказанного «Норникелем» ледокола

МИД Финляндии отказал Хельсинкской верфи в лицензии на экспорт ледокола для «Норникеля»
Helsinki Shipyard должна была к 2025 году построить для российской компании ледокол, но не получила разрешения от МИД Финляндии
Норникель GMKN ₽12 958 -1,73% Купить
Фото: Jussi Rosendahl / Reuters
Фото: Jussi Rosendahl / Reuters

МИД Финляндии не разрешил компании Helsinki Shipyard Oy (владелец Хельсинкской верфи) выдать разрешение на экспорт ледокола, заказанного «Норильским никелем».

«Норникель» заключил с верфью договор о строительстве ледокола в прошлом году, предварительные работы начались, но дальнейшему строительству помешали введенные против России из-за спецоперации на Украине санкции, пишет Yle.

Новый экологически чистый ледокол российская компания планировала использовать в бассейне реки Енисей, Енисейском заливе и Карском море. «Норникель» рассчитывал получить судно в 2025 году.

РБК направил запрос представителю «Норникеля».

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Helsinki Shipyard с 2019 года принадлежит кипрской Algador Holdings, ее владелец — Владимир Касьяненко. Гражданство бизнесмена — бельгийское. До этого верфь принадлежала российской Объединенной судостроительной корпорации.

В сентябре финская Merima Oy подала заявление о признании Helsinki Shipyard банкротом.

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