Финляндия не дала разрешения на экспорт заказанного «Норникелем» ледокола
МИД Финляндии не разрешил компании Helsinki Shipyard Oy (владелец Хельсинкской верфи) выдать разрешение на экспорт ледокола, заказанного «Норильским никелем».
«Норникель» заключил с верфью договор о строительстве ледокола в прошлом году, предварительные работы начались, но дальнейшему строительству помешали введенные против России из-за спецоперации на Украине санкции, пишет Yle.
Новый экологически чистый ледокол российская компания планировала использовать в бассейне реки Енисей, Енисейском заливе и Карском море. «Норникель» рассчитывал получить судно в 2025 году.
РБК направил запрос представителю «Норникеля».
Helsinki Shipyard с 2019 года принадлежит кипрской Algador Holdings, ее владелец — Владимир Касьяненко. Гражданство бизнесмена — бельгийское. До этого верфь принадлежала российской Объединенной судостроительной корпорации.
В сентябре финская Merima Oy подала заявление о признании Helsinki Shipyard банкротом.