Силуанов допустил меры с ФНС к части компаний на маркетплейсах

Силуанов заявил о неполном соблюдении налогового права среди компаний на маркетплейсах. Минфин и ФНС разработали меры регулирования

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Часть компаний на маркетплейсах и розничных точек продаж не в полном объеме соблюдают налоговое законодательство, заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью «России 24».

По его словам, министерство совместно с Федеральной налоговой службой разрабатывают меры регулирования.

«Работа тех розничных точек продаж, кстати говоря, и маркетплейсов, на которых, мы видим, еще есть компании, которые не в полном объеме соблюдают налоговое законодательство, и есть над чем поработать. Соответствующие меры мы с налоговой службой выработали. Будем их реализовывать», — сказал Силуанов.

В интервью министр, говоря о мерах по борьбе с теневым сектором в экономике, упомянул разграниченное перемещение товаров, работу розничных точек продаж и маркетплейсов, а также соблюдение контрольно-кассовой дисциплины.

Накануне главы крупных банков предложили запретить маркетплейсам снижать цены через скидки и бонусы, чтобы избежать антиконкурентных практик. Маркетплейсы предупреждают, что это приведет к росту цен и ухудшению условий для покупателей.

В конце октября глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала скрытой формой конкурентной борьбы и в целом несправедливыми скидки, которые маркетплейсы дают при оплате карточками своих банков. Она отметила необходимость конкретизировать «некоторые правила недискриминационного доступа на маркетплейсы» и предложила начать с запретов «некоторых таких практик, которые явно нарушают эту конкурентную среду».

В ноябре глава Сбербанка Герман Греф заявил, что российские маркетплейсы «работают в убыток и за счет государства», а из-за скидок на товары было недоплачено 1,5 трлн руб. налогов в этом году.

Главы «Сбера», ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка назвали целесообразным запрет для маркетплейсов вкладывать средства в снижение цен товаров, распространив запрет как на прямые скидки и акции, так и косвенные формы финансирования, в том числе бонусные программы, возвраты, маркетинговые субсидии.

По приведенным РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) оценкам экспертов, запрет скидок вызовет рост цен товаров на 15–20%. Маркетплейсы обратили внимание на то, что предложение запретить скидки направили крупнейшие банки, которые сами развивают цифровые платформы и экосистемы, используют скидки, бонусы и программы лояльности.