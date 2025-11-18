 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

ЦБ прокомментировал дискуссию вокруг ограничения скидок на маркетплейсах

Фото: Андрей Любимов / РБК
Цена товара на маркетплейсе не должна зависеть от того, какое платежное средство использует покупатель. Другие банки тоже должны иметь возможность предоставлять скидки и бонусы по своим картам и конкурировать на равных условиях, сообщила РБК пресс-служба Банка России.

В регуляторе подчеркнули, что не выступают против самой практики скидок, но поддерживают возможность получения бонусов и по картам сторонних банков, а не только по картам, принадлежащим маркетплейсу.

«Сама по себе цена товара на маркетплейсе не должна зависеть от того, какой картой платит клиент. Ведь платформы, по сути, выполняют роль инфраструктуры, они должны соблюдать равноудаленность. А банки должны конкурировать на равных», — говорится в сообщении Банка России.

Маркетплейсы ответили на претензию Набиуллиной к скидкам на площадках
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор обсуждает способы, которые позволят конкретизировать правила недискриминационного доступа на маркетплейсы.

Она предложила запретить практики регулировки цен в зависимости от того, какие средства платежа использует клиент.

Авторы
Теги
Александра Озерова, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
ЦБ Банк России скидки маркетплейс Эльвира Набиуллина конкуренция
