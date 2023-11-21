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Бизнес ,  
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Правительство ужесточит контроль за зарубежными операциями компаний

«Ъ»: власти ужесточат контроль за зарубежными операциями российских компаний
Кабмин в рамках ужесточения контроля за зарубежными операциями компаний и ИП утвердил постановление, описывающее новые требования к раскрытию отчетности о движении средств, размещенных на счетах в иностранных банках, узнал «Ъ»
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Правительство утвердило постановление № 1911 от 14 ноября, расширяющее отчетность в рамках валютного контроля, выяснил «Коммерсантъ». По нему российские лица должны ежеквартально отчитываться в налоговую о движении денежных средств, а также иных финансовых активах на иностранных счетах или транзакциях с использованием зарубежных электронных средств платежа (от 600 тыс. руб.).

Обновленные правила также предполагают получение налоговыми органами информации о выручке, оставляемой на счетах за рубежом, а также «о третьих лицах, которых участвуют во взаиморасчетах по внешнеэкономической деятельности».

Как отмечает газета, сейчас при наличии движения денежных средств российские компании и ИП должны отчитываться только о зачислениях и списаниях по счету с указанием кодов операции. По новым правилам, если в отчетном квартале были списания или поступления, связанные с исполнением внешнеторговых или кредитных договоров (под постановку на учет попадают экспортные контракты от 10 млн руб., а импортные и кредитные — от 3 млн руб.), то в дополнение к данным о трансакциях по всем кодам видов операции необходимо будет указывать объем списаний и зачислений средств за квартал как в наличной, так и безналичной форме в рамках контракта — с указанием его «уникального кода».

В Минфине пояснили «Коммерсанту», что «эта информация позволяет налоговым органам отслеживать объемы иностранной валюты, остающейся на счетах экспортеров в иностранных банках, что, в свою очередь, будет способствовать обеспечению прозрачности контроля за внешнеторговыми операциями экспортеров».

Постановление № 1911 подписано в рамках реализации положений указа президента от 11 октября 2023 года «Об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами» (действует в отношении 43 экспортеров, доля экспорта в выручке которых превышает 60%). Список таких экспортеров публично не публиковался.

Газета отмечает, что постановление № 1911 — первое расширение детализации данных об исполнении валютного законодательства всеми юрлицами и ИП после того, как в июне 2022 года правкомиссия по иностранным инвестициям разрешила экспортерам зачислять полученную от нерезидентов по внешнеторговым договорам валюту на свои счета за рубежом без обязательного возврата ее в уполномоченные банки. Тогда мера должна была облегчить адаптацию компаний к действию санкций.

Как уточнили опрошенные «Коммерсантом» представители бизнеса, в условиях осложнения расчетов между российскими и зарубежными банками компаниям оказалось проще оставлять часть выручки за рубежом и рассчитываться ею по импортным контрактам. «Регулятор не очень понимает, что происходит: мы много продаем за рубли и покупаем за рубли. ЦБ был резко против множественных курсов, но в текущих условиях ты фактически эмитируешь деньги и не понимаешь, где они оседают. Раньше крупный бизнес все продавал сам, а теперь куча мелких компаний, которые вроде как экспортируют, но никто не афиширует никакую аффилированность», — рассказал один из собеседников газеты.

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Представитель внешнеторгового бизнеса также указал, что компании смогли варьировать и цены сделок (в том числе в рамках группы), но в первую очередь используют компании, которые «нельзя светить из-за санкционных рисков». Знакомые с обсуждением нового регулирования источники «Коммерсанта» отмечают, что речь идет о попытке выстроить представление правительства о движении средств, в том числе по зарубежным рублевым операциям.

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Бизнес
Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

Указ об обязательной продаже валютной выручки для крупных экспортеров президент Владимир Путин подписал в середине октября. Как уточняли в аппарате правительства, такие экспортеры должны будут зачислять не менее 80% выручки на счета в России в течение 60 дней с момента получения валютной выручки, затем продавать из зачисленной выручки не менее 90% в течение двух недель. Продавать при этом нужно не менее 50% средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, не позднее 30 дней с момента получения.

Соответствующий указ носит закрытый характер, и список компаний, попавших под его действие, публиковать не будут, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В кабмине отмечали только, что речь о 43 группах компаний, которые относятся к черной и цветной металлургии, зерновому производству, лесной и химической промышленности, отраслям топливно-энергетического комплекса.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов ранее пояснял, что этими мерами власти намерены «повысить прозрачность и предсказуемость валютного рынка, снизить возможность для валютных спекуляций». Опрошенные ранее РБК аналитики прогнозировали, что меры правительства могут увести курс в диапазон 90–100 руб. за доллар. В настоящее время российская валюта торгуется даже ниже этой отметки — в районе 88 руб. за доллар.

Накануне «Ведомости» со ссылкой на отзыв кабмина сообщали, что правительство концептуально поддержало инициативу группы сенаторов и депутатов о введении штрафов за нарушение правил обязательной продажи экспортной выручки. В то же время кабмин представил ряд замечаний к тексту законопроекта, касающихся предельного размера штрафа, ответственного за исполнение ведомства и временных рамок.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
правительство валютный контроль постановление иностранные банки выручка

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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