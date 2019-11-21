FT узнала об исключении крупнейших банков из IPO Saudi Aramco

Власти Саудовской Аравии решили сделать ставку на инвесторов из стран Персидского залива. Услуги крупнейших мировых фондов им оказались не нужны

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Власти Саудовской Аравии приняли решение значительно сократить число глобальных координаторов IPO государственной нефтяной компании Saudi Aramco, сообщает Financial Times со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией. Поддерживать первичное размещение акций на бирже в Эр-Рияде будут HSBC, NCB и Samba Capital.

Из числа глобальных координаторов фактически исключены долгое время готовившие IPO JPMorgan Chase and Morgan Stanley, а также Citigroup, Credit Suisse и Goldman Sachs.

Такое решение собеседники FT объясняют желанием саудовских властей сосредоточиться на продаже акций на внутреннем рынке, а также среди инвесторов из стран Персидского залива. Выбор британского HSBC в этом плане выглядит логично, поскольку этот банк активно работает на финансовом рынке Саудовской Аравии и имеет долю в Saudi British Bank — одной из крупнейших кредитных организаций королевства.

На решение Саудовской Аравии также мог повлиять скепсис международных фондов относительно возможных перспектив IPO. Если принц Мухаммед бин Салман заявлял, что рассчитывает на капитализацию в $2 трлн по итогам IPO, то оценки глобальных банков оказались значительно скромнее. Например, в Bank of America считают, что при наихудшем сценарии капитализация может составить $1,22 трлн, а в прогнозе Goldman Sachs речь шла о $1,6 трлн.

В результате 17 ноября власти Саудовской Аравии снизили свои ожидания и оценили Saudi Aramco в $1,7 трлн.

Saudi Aramco планирует продать 1,5% своих акций или около 3 млрд акций в ориентировочном диапазоне от 30 риалов до 32 риалов ($8–8,5 за бумагу). Окончательный объем размещения станет известен 5 декабря.

Саудовская Аравия рассматривает IPO Saudi Aramco как ключевой этап в планах наследного принца Мухаммеда бин Салмана диверсифицировать экономику королевства. Доходы от IPO Aramco пойдут в Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии и будут использованы для ускорения госпрограммы Vision 2030 — всеобъемлющего плана реформы экономики, включающего снижение зависимости от экспорта нефти.