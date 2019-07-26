«Газпром» продал почти 3% своих акций одному покупателю

Интерес к покупке пакета из более чем 693 млн акций «Газпрома» проявляли многие инвесторы, однако в итоге он был продан одному покупателю. Кто он — пока неизвестно

Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Проданный в пятницу «дочками» «Газпрома» пакет в 2,93% акций компании был целиком выкуплен одним инвестором, сообщил журналистам заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов.

«Была удовлетворена одна крупная заявка. Заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу «все или ничего» и составила 70% от общего объема итогового спроса», — пояснил он.

Кто именно стал новым владельцем более чем 693 млн акций «Газпрома», выставленных на продажу Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited, Садыгов не сообщил.

«Нам не дали [поучаствовать в покупке акций «Газпрома»], рынок подозревает, что все купили Ротенберги», — сказал РБК инвестор, подававший заявку на участие в сделке.

Аркадий Ротенберг через представителя опроверг РБК информацию о том, что он является покупателем 2,93% «Газпрома», выставленных на продажу его структурами. По словам Ротенберга, ни он, ни его родственники, ни связанные с ними структуры в сделке не участвовали.