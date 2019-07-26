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3M $195 (+9,35%) прогноз CFRA к 02.05.20
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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«Газпром» продал почти 3% своих акций одному покупателю
Интерес к покупке пакета из более чем 693 млн акций «Газпрома» проявляли многие инвесторы, однако в итоге он был продан одному покупателю. Кто он — пока неизвестно
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Проданный в пятницу «дочками» «Газпрома» пакет в 2,93% акций компании был целиком выкуплен одним инвестором, сообщил журналистам заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов.

«Была удовлетворена одна крупная заявка. Заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу «все или ничего» и составила 70% от общего объема итогового спроса», — пояснил он.

Кто именно стал новым владельцем более чем 693 млн акций «Газпрома», выставленных на продажу Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited, Садыгов не сообщил.

«Нам не дали [поучаствовать в покупке акций «Газпрома»], рынок подозревает, что все купили Ротенберги», — сказал РБК инвестор, подававший заявку на участие в сделке.

Аркадий Ротенберг через представителя опроверг РБК информацию о том, что он является покупателем 2,93% «Газпрома», выставленных на продажу его структурами. По словам Ротенберга, ни он, ни его родственники, ни связанные с ними структуры в сделке не участвовали.

Зампред «Газпрома» отметил, что интерес к выставленным на продажу акциям превысил предложение в 1,4 раза, что позволило продать пакет по «привлекательной цене». Согласно сообщению «Газпрома», акции были проданы по 200,5 руб. за штуку, таким образом, общая стоимость пакета в 693,627848 млн акций составила 139,07 млрд руб. Исходя из котировок на закрытие торгов на Московской бирже 25 июля, рыночная стоимость 2,93% «Газпрома» составляла 154,3 млрд руб., однако, по словам Садыгова, акции были проданы с дисконтом в 8,4% от этой цены.

«Газпром» удовлетворен результатами размещения. Оно стало крупнейшим на российском рынке с 2012 года. Реализация 2,93% акций принесла существенную прибыль компании и ее акционерам», — пояснил Садыгов.

На фоне размещения акций «Газпрома» стоимость бумаг компании на Московской бирже заметно выросла. Утром в пятницу их стоимость достигла отметки 234,99 руб. за штуку, что на 7,3% выше уровня закрытия предыдущих торгов. К 15:10 мск стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже составляла 232,96 руб. (+6,37% к предыдущему закрытию).

Авторы: Людмила Подобедова, Евгений Калюков, Тимофей Дзядко, Дарья Юрищева
Теги: Московская биржа, акции
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