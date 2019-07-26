Акции «Газпрома» подорожали более чем на 7%

Акции «Газпрома» подорожали более чем на 7%

Стоимость бумаг «Газпрома» превысила 234 руб. на фоне завершения продажи «дочками» компании 2,93% ее акций. Таким образом, «Газпром» укрепил свое положение в качестве самой дорогой компании России

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже в пятницу поднялась до отметки 234,99 руб. за штуку, что на 7,3% превышает уровень закрытия предыдущих торгов. Рост цен произошел на фоне сообщения «Газпрома» о завершении продажи его «дочками» свыше 693 млн акций компании.

По данным компании, Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited продали на Московской бирже в общей сложности 2,93% акций «Газпрома» по 200,5 руб. за бумагу. В результате размещения доля акций «Газпрома», находящихся в свободном обращении, выросла до 46,02% от уставного капитала.

Накануне, 25 июля, стоимость акций «Газпрома» поднималась выше 228 руб., что позволило компании обойти Сбербанк и вновь стать лидером по капитализации на российском рынке. Рыночная стоимость «Газпрома» в четверг достигала 5,33 трлн руб., в пятницу она превысила 5,45 трлн руб.

Достигнув пика, стоимость акций «Газпрома» несколько снизилась. К 11:40 мск стоимость бумаг компании на Московской бирже составляла 231,2 руб., что на 5,57% превышает уровень закрытия торгов четверга.