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MR Group купила исторические здания рядом c Кремлем за ₽4,2 млрд

Компания «Б-Холдинг», принадлежащая совладельцу девелоперской компании MR Group Роману Тимохину, приобрела имущественный комплекс в центре Москвы, также известный, как пятый квартал. Об этом РБК сообщили в Центре управления городским имуществом.

По словам заместителя генерального директора центра Александра Окунева, «Б-Холдинг» стала победителем открытого конкурса по продаже комплекса зданий на Никольской улице и в Большом Черкасском переулке. Компания приобрела лот общей площадью свыше 25 тыс. кв. м за 4,2 млрд руб.

«Б-Холдинг» предстоит провести комплекс работ по реставрации и реконструкции с приспособлением под современные требования в соответствии с условиями договора купли-продажи в течение 3,5 лет.

Пятый квартал Центрального административного округа (ЦАО) Москвы ограничивается улицами Ильинка, Никольской и Черкасским переулком. В лот вошли три исторических объекта: здания Шереметьевского подворья (Никольская ул., вл. 10/2, стр. 2 АВ), доходный дом Чижевского подворья (усадьба Салтыковых) по адресу Никольская ул., 8/1, а также усадьба в Большом Черкасском переулке, вл. 4, стр. 1. Здания построены в период с XVIII до начала XX века. Ранее имущество находилось в хозяйственном ведении ГУП города Москвы «Центр управления городским имуществом».

Материал дополняется.

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