На застройку 1 млн кв. м у «Лосиного Острова» нашелся девелопер

Девелоперская группа «Гранель» намерена выкупить участок рядом с парком «Лосиный Остров», который ранее принадлежал «Мосметрострою» и на котором можно построить 1 млн кв. м недвижимости

Фото: granelle.ru

Дочерняя компания девелоперской группы «Гранель» ООО «Специализированный застройщик «Гранель Ильинское» подала в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о покупке 100% ООО «Перспективные инвестиции», следует из сообщения на сайте ведомства. «Перспективные инвестиции» владеют территорией площадью 19 га на Открытом шоссе в районе Метрогородок недалеко от «Лосиного Острова».

В группе «Гранель» отказались от комментариев.

Партнер Colliers International Владимир Сергунин оценивает стоимость участка в 13–15 млрд руб., замдиректора департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Виктория Петрова — в 11–13 млрд руб.

Чем известна группа «Гранель» Основана в 1992 году Ильшатом Нигматуллиным и Андреем Назаровым. В октябре 2019 года Назаров стал первым заместителем председателя правительства Башкирии, перед этим он продал свою долю в группе «Гранель» Нигматуллину. «Гранель» специализируется на строительстве жилой недвижимости и занимает девятое место среди российских застройщиков по размеру возводимой сейчас жилой недвижимости: группа строит 924 тыс. кв. м жилья, из которых 773 тыс. приходятся на Московскую область. Строительством жилья в Москве компания занялась в 2019 году. «Гранель» также владеет портфелем коммерческой недвижимости и в начале года вела переговоры о покупке сети торговых центров «Парк Хаус».

Еще в 2017 году московские власти одобрили проект планировки этой территории — на ней могут быть построены четыре высотных комплекса общей площадью 1 млн кв. м, из которых около 600 тыс. кв. м могут быть жильем. Согласно проекту максимальная высота застройки здесь — 130 м. Строительство займет около восьми лет и потребует около 60–70 млрд руб. инвестиций, полагает Сергунин. К плюсам площадки он относит доступность МЦК и соседство крупной парковой зоны.