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На застройку 1 млн кв. м у «Лосиного Острова» нашелся девелопер

Девелоперская группа «Гранель» намерена выкупить участок рядом с парком «Лосиный Остров», который ранее принадлежал «Мосметрострою» и на котором можно построить 1 млн кв. м недвижимости
Фото: granelle.ru
Фото: granelle.ru

Дочерняя компания девелоперской группы «Гранель» ООО «Специализированный застройщик «Гранель Ильинское» подала в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о покупке 100% ООО «Перспективные инвестиции», следует из сообщения на сайте ведомства. «Перспективные инвестиции» владеют территорией площадью 19 га на Открытом шоссе в районе Метрогородок недалеко от «Лосиного Острова».

В группе «Гранель» отказались от комментариев.

Партнер Colliers International Владимир Сергунин оценивает стоимость участка в 13–15 млрд руб., замдиректора департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Виктория Петрова — в 11–13 млрд руб.

Чем известна группа «Гранель»

Основана в 1992 году Ильшатом Нигматуллиным и Андреем Назаровым. В октябре 2019 года Назаров стал первым заместителем председателя правительства Башкирии, перед этим он продал свою долю в группе «Гранель» Нигматуллину.

«Гранель» специализируется на строительстве жилой недвижимости и занимает девятое место среди российских застройщиков по размеру возводимой сейчас жилой недвижимости: группа строит 924 тыс. кв. м жилья, из которых 773 тыс. приходятся на Московскую область. Строительством жилья в Москве компания занялась в 2019 году.

«Гранель» также владеет портфелем коммерческой недвижимости и в начале года вела переговоры о покупке сети торговых центров «Парк Хаус».

Еще в 2017 году московские власти одобрили проект планировки этой территории — на ней могут быть построены четыре высотных комплекса общей площадью 1 млн кв. м, из которых около 600 тыс. кв. м могут быть жильем. Согласно проекту максимальная высота застройки здесь — 130 м. Строительство займет около восьми лет и потребует около 60–70 млрд руб. инвестиций, полагает Сергунин. К плюсам площадки он относит доступность МЦК и соседство крупной парковой зоны.

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Сейчас в Метрогородке и соседних районах Гольяново, Преображенском и Богородском продаются квартиры в семи новостройках — около 1260 квартир общей площадью 75 тыс. кв. м, указывает Петрова. В среднем, по ее данным, 1 кв. м стоит в ближайших районах 205 тыс. руб.

Территория будущей застройки ранее принадлежала подрядной компании «Мосметрострой», которая занимается строительством метро, тоннелей, мостов и железных дорог. В 2017 году 49% компании получила группа ВТБ в рамках реструктуризации задолженности подрядчика (в этом году он перешел под контроль мэрии).

Фонд под управлением «ВТБ Капитала» получил контроль над «Перспективными инвестициями» в 2018 году, а в феврале 2020-го владельцем компании и, соответственно, земли стал ЗПИФ «ПрогрессЛэнд» под управлением ООО УК «КЛ Инвест».

В ВТБ отказались от комментариев, РБК направил запрос в УК «КЛ Инвест». Эта управляющая компания учреждена Анастасией Кушниренко и Аркадием Ильягуевым. Гендиректор «КЛ-Инвест» Юлия Причесняева, согласно проектным декларациям, является бенефициаром компании «Дон-строй Инвест», которая входит в группу «Донстрой», а ее в 2009 году за долги получил ВТБ (позже структура собственности менялась). В 2017-м сообщалось, что застройкой Метрогородка займется «Донстрой». Но в феврале 2020 года стало известно, что группа вышла из этого проекта. Тогда же претендентами на застройку называли «Гранель» и группу ПИК.

В «Донстрое» заявили, что компания в настоящее время не имеет никакого отношения к данной площадке и не располагает информацией о планах по ее развитию.

Автор: Надежда Федорова
Теги: недвижимость, жилая недвижимость, Лосиный Остров
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