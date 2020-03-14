Москва продаст здания Чижевского и Шереметьевского подворий вблизи Кремля

Правительство Москвы выставило на торги комплексы зданий в центре города, в том числе дом Чижевского подворья на Никольской улице. Стартовая цена объектов, которые можно переделать в апартаменты и офисы, 4,2 млрд руб.

Никольская улица (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Столичный департамент по конкурентной политике выставил на продажу исторические здания на Никольской улице и в Большом Черкасском переулке (Тверской район), следует из объявления на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов.

В лот вошли доходный дом Чижевского подворья (усадьба Салтыковых) по адресу Никольская ул., 8/1; доходный комплекс Шереметьевского подворья (Никольская ул., вл. 10/2, стр. 2 АВ), а также усадьба в Большом Черкасском переулке, вл. 4, стр. 1. Общая площадь недвижимости — 25,3 тыс. кв. м, здания, согласно документации, имеют износ от 54 до 62%. Покупатель должен будет провести обследование строений, разработать проект их сохранения и использования и выполнить работы за четыре года.

Начальная цена продажи комплекса — 4,194 млрд руб. Прием заявок пройдет до 13 апреля.

Начальная цена соответствует рыночной, считает партнер Colliers International Станислав Бибик. Он не ожидает большого увеличения цены в ходе торгов. С учетом состояния объектов и возможных обременений цена адекватна рынку, согласен директор департамента рынков капитала Cushman & Wakefield Алан Балоев. Но, по его мнению, с учетом уникальности предложения цена в ходе торгов может повыситься где-то на 20%.

Покупатель должен будет вложить в редевелопмент объекта не менее 3–3,5 млрд руб., уточнил Балоев. По его словам, здания будет логично приспособить для офисов и розничной торговли. Самым рентабельным будет переделать их в жилой комплекс или в апартаменты, а первые этажи приспособить под магазины и рестораны, считает Бибик.