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Москва продаст здания Чижевского и Шереметьевского подворий вблизи Кремля

Правительство Москвы выставило на торги комплексы зданий в центре города, в том числе дом Чижевского подворья на Никольской улице. Стартовая цена объектов, которые можно переделать в апартаменты и офисы, 4,2 млрд руб.
Никольская улица (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Столичный департамент по конкурентной политике выставил на продажу исторические здания на Никольской улице и в Большом Черкасском переулке (Тверской район), следует из объявления на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов.

В лот вошли доходный дом Чижевского подворья (усадьба Салтыковых) по адресу Никольская ул., 8/1; доходный комплекс Шереметьевского подворья (Никольская ул., вл. 10/2, стр. 2 АВ), а также усадьба в Большом Черкасском переулке, вл. 4, стр. 1. Общая площадь недвижимости — 25,3 тыс. кв. м, здания, согласно документации, имеют износ от 54 до 62%. Покупатель должен будет провести обследование строений, разработать проект их сохранения и использования и выполнить работы за четыре года.

Начальная цена продажи комплекса — 4,194 млрд руб. Прием заявок пройдет до 13 апреля.

Начальная цена соответствует рыночной, считает партнер Colliers International Станислав Бибик. Он не ожидает большого увеличения цены в ходе торгов. С учетом состояния объектов и возможных обременений цена адекватна рынку, согласен директор департамента рынков капитала Cushman & Wakefield Алан Балоев. Но, по его мнению, с учетом уникальности предложения цена в ходе торгов может повыситься где-то на 20%.

Покупатель должен будет вложить в редевелопмент объекта не менее 3–3,5 млрд руб., уточнил Балоев. По его словам, здания будет логично приспособить для офисов и розничной торговли. Самым рентабельным будет переделать их в жилой комплекс или в апартаменты, а первые этажи приспособить под магазины и рестораны, считает Бибик.

Чем известны выставленные на торги здания

Ни одно из трех зданий не является объектом культурного наследия, но каждое имеет тот или иной охранный статус. В документации к торгам указано, что все построены в 1917 году, но там же в описании культурной ценности объектов указаны другие даты.

Западная часть здания в Большом Черкасском переулке является выявленным объектом культурного наследия (это пограничный статус, власти могут или признать его памятником, или вывести его из-под охраны). Оно много раз меняло владельцев и перестраивалось, поэтому носит название «Городская усадьба Одоевских — Черкасских — Шереметьевых — Хаджи-Консты». Комплекс был построен в XVIII—XIX веках.

Восточная часть здания в Большом Черкасском переулке признана исторически ценным градоформирующим объектом под названием «Торговый дом А.Г. Хаджи-Консты». Его во второй половине XIX века построил архитектор Константин Буссе.

Два здания на Никольской также признаны исторически ценными градоформирующими объектами. В годах постройки доходного дома Чижевского подворья указаны 1760-е, 1849-й, 1860-е и начало XX века.

Доходный комплекс Шереметьевского подворья построен в 1896–1901 годах архитектором Александром Мейснером, он перестраивался в 1910 году.

Частично на этой территории в начале 2000-х «Корпорация Альт» по инвестконтракту с Москвой планировала построить многофункциональный комплекс с отелем Raffles. Весной 2019 года банк «Траст» подал иск о банкротстве корпорации. Тогда газета «Ведомости» сообщала, что банк может претендовать на проект реконструкции Чижевского подворья. Но в октябре 2019-го правительство Москвы признало недействительным постановление о реализации инвестпроекта с корпорацией. В «Трасте» РБК пояснили, что в залоге у банка находится здание на Никольской ул., д.8 /1, стр. 5, которое не входит в список объектов, предлагаемых на продажу.

Автор: Надежда Федорова
При участии: Павел Казарновский
Теги: недвижимость, коммерческая деятельность, реставрация
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