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Девелоперы в Москве утроили темпы ввода новых офисов

По мнению аналитиков консалтинговой компании Knight Frank, в этом году тенденция останется прежней
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Объем ввода новых офисов в Москве в прошлом году в три раза превысил показатели 2018-го. Если два года назад в столице построили 125 тыс. кв. м офисов класса А и В, то в прошлом году этот показатель достиг цифры 381 тыс. кв. м, следует из данных международной консалтинговой компании Knight Frank (есть в распоряжении РБК). 42% из этого объема площадей — офисы класса А.

По мнению аналитиков Knight Frank, в этом году тенденция сохранится, а по итогам всего 2020 года в столице удастся ввести в строй 522 тыс. кв. м офисов.

Крупнейшими проектами, которые были построены в прошлом году в столице, консалтинговая компания называет бизнес-центры «Искра-Парк» (55,6 тыс. кв. м), «Стратос» (41,2 тыс. кв. м) и «Верейская Плаза IV» (40 тыс. кв. м).

Аналитики при этом указывают, что выросшие ставки аренды в наиболее качественных объектах класса А в центральных деловых районах смещают спрос арендаторов на менее качественные БЦ в тех же районах, когда для компании принципиальным вопросом остается расположение офиса в центре города. При этом доля свободных площадей внутри Бульварного кольца снизилась на 6,5 п.п. в классе А (до 6%) и на 4,9 п.п. в классе В (до 3%). 

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Как отмечают в Knight Frank, в будущем году ожидается дальнейшая децентрализация спроса, что приведет к снижению доли вакантных офисов в районах, прилегающих к Третьему транспортному кольцу, и за его пределами.

Что касается средневзвешенной ставки аренды в классе А, то она в прошлом году составила 24 991 руб./кв. м в год, снизившись за год на 0,8%. В классе В ставка аренды выросла на 13,1% и составила 16 820 руб./кв. м.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Knight Frank
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