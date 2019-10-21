Дерипаска объяснил обыски США в его бывшей фирме

Власти США пытаются обнаружить связь российского бизнесмена Олега Дерипаски с экс-руководителем штаба Трампа Полом Манафортом, а обыски в его бывшей компании Terra Servises — попытка втянуть его в политические интриги

Пол Манафорт (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Обыски в компании Terra Services, ранее подконтрольной бизнесмену Олегу Дерипаске, а также освещение этого инцидента в СМИ являются попытками втянуть предпринимателя в «политические интриги США». Об этом говорится в сообщении Дерипаски, поступившем в РБК.

«Вашингтонские бюрократы безуспешно пытаются обнаружить мою связь с Манафортом (бывший руководитель предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа. — РБК), с которым я не пересекался уже много лет и о чем неоднократно говорил. С упорством, достойным лучшего применения, они ищут то, чего не существует», — сказал бизнесмен.

На прошлой неделе Bloomberg сообщал, что американская прокуратура пытается получить доступ к электронным документам Terra Services Ltd, которые в декабре 2018 года изъяли британские власти. США заинтересовались файлами в рамках дела об «отмывании денег, налоговых правонарушениях и мошенничестве», ведущегося против 18 частных лиц и компаний.

Terra Services связана с несколькими фирмами, владеющими недвижимостью во Франции, которые принадлежат Дерипаске. В январе 2019 года, как писал РБК, у Terra Services сменился владелец. С тех пор компания принадлежит Валентине Дерипаске и Павлу Езубову. Их фамилии, имена и отчества, а также даты рождения совпадают с данными матери и двоюродного брата бизнесмена.