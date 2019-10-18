США заинтересовали изъятые из офиса бывшей фирмы Дерипаски документы

В прокуратуре интерес к материалам фирмы Terra Services Ltd. объясняют расследованием дела об отмывании денег и налоговых правонарушениях

Американская прокуратура пытается получить доступ к электронным документам фирмы Terra Services Ltd., которые были изъяты в декабре 2018 года британскими властями. В самой Terra, которая ранее была подконтрольна бизнесмену Олегу Дерипаске, просят лондонский суд не передавать материалы американцам.

По данным Bloomberg, Terra Services Ltd. заинтересовала прокуроров из США в рамках дела об «отмывании денег, налоговых правонарушений и мошенничества» ведущемся против 18 частных лиц и компаний. Выросло оно из расследования Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы, однако о чем конкретно в нем идет речь, не сообщается. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании и Министерство юстиции США от комментариев отказались.

Terra Services связана с компаниями, которые владеют недвижимостью во Франции. Согласно ее отчетам, три компании по управлению недвижимостью, одна — в Сан-Тропе и две в Париже, под названиями Windberg Saint Tropez, Le Cordillera и 33 rue de l'Université принадлежали Дерипаске и являлись связанными с Terra Services.

Как ранее сообщал РБК, 25 января прошлого года Terra Services Ltd. сменила владельца. Собственность была переведена на Валентину Дерипаску и Павла Езубова. Фамилия, имя и отчество, а также даты рождения этих людей совпадают с данными матери и двоюродного брата миллиардера.

В апреле 2018 года США внесли Олега Дерипаску и его ключевые структуры в свои санкционные списки. Впоследствии российскому бизнесмену удалось добиться отмены ограничений в отношении некоторых своих компаний, в том числе UC Rusal и En+, так как он отказался от контрольной доли в них. Сам предприниматель по-прежнему находится под американскими санкциями.