Дерипаска назвал ошибочным решение суда по его спору с Черногорией

Дерипаска назвал ошибочным решение суда по его спору с Черногорией

Власти Черногории в четверг объявили о победе над бизнесменом в арбитраже. Речь идет об иске российского бизнесмена с требованием компенсации за незаконное присвоение Подгорицей его инвестиций

Олег Дерипаска (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

«Мы не согласны с принятым арбитражным решением Постоянного третейского суда в Гааге, считаем его ошибочным», — сказал РБК представитель Олега Дерипаски.

По словам собеседника, решение суда основано на том, что Черногория якобы не является правопреемником Союза Сербии и Черногории и потому не должна отвечать по своим обязательствам, предусмотренным договором о защите инвестиций с Российской Федерацией.

Представитель бизнесмена отметил, что данное решение может повлечь последствия для самой Черногории, в том числе в отношениях с третьими странами. По мнению представителя бизнесмена, «очевидно, что инвесторам нельзя доверять стране, которая их обманывает». «Мы анализируем возможность для обжалования решения арбитража и намерены продолжать защиту своей инвестиции», — добавил собеседник.

В четверг министерство экономики Черногории сообщило, что международный арбитраж отказался удовлетворить иск Дерипаски о взыскании компенсации за потерянные вложения в Комбинат алюминия Подгорица (KAP). В сообщении министерства говорилось, что арбитраж признал соглашение о защите иностранных инвестиций, заключенное правительствами России и Югославии, неприменимым в отношении Черногории (провозгласила независимость в 2006 году).