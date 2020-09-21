На бирже протестировали новый способ торговли нефтью Urals

«Зарубежнефть» впервые продала российскую нефть Urals на аукционе на площадке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Это позволит создать эталонную цену Urals и запустить торги фьючерсом

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

«Зарубежнефть» впервые продала на экспорт три танкерные партии нефти Urals (300 тыс. т) на онлайн-аукционе, который организовала Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ), сообщила биржевая пресс-служба в понедельник, 21 сентября.

Девять участников сделали 12 шагов и увеличили изначальную премию к цене в 1,5 раза, говорится в сообщении. Точные цифры биржа не раскрывает. Среди участников торгов были крупнейшие мировые трейдеры и торговые подразделения международных нефтяных компаний. Нефть будет отправлена из порта Приморск в течение четвертого квартала 2020 года.

«Это очень важная история, на основании которой можно сформировать реальный ценовой эталон для физических партий российской нефти», — рассказал на брифинге президент СПбМТСБ Алексей Рыбников. По его словам, для формирования эталона необходимо участие всех основных производителей российской нефти. На подобного рода аукционах можно продавать минимум один танкер в неделю (100 тыс. т) — такие объемы нефти для спотового рынка у российских компаний есть, объяснил Рыбников. По данным Reuters, российские нефтяные компании продают более 10 млн т в месяц через три порта — Приморск, Усть-Лугу и Новороссийск, то есть поставки через аукционы могут составить около 4%.

Нефтяники интересуются новым инструментом, «реально смотрят, изучают, щупают руками», сказал Рыбников. Глава СПбМТСБ также добавил, что использование аукционов будет для компаний бесплатным, поскольку бирже важно привлечь их для формирования ценового индикатора. РБК направил запросы в пресс-службы «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром-нефти», «Сургутнефтегаза», «Татнефти» и «РуссНефти».