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На бирже протестировали новый способ торговли нефтью Urals

«Зарубежнефть» впервые продала российскую нефть Urals на аукционе на площадке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Это позволит создать эталонную цену Urals и запустить торги фьючерсом
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Фото:Игорь Онучин / ТАСС
Фото: Игорь Онучин / ТАСС

«Зарубежнефть» впервые продала на экспорт три танкерные партии нефти Urals (300 тыс. т) на онлайн-аукционе, который организовала Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ), сообщила биржевая пресс-служба в понедельник, 21 сентября.

Девять участников сделали 12 шагов и увеличили изначальную премию к цене в 1,5 раза, говорится в сообщении. Точные цифры биржа не раскрывает. Среди участников торгов были крупнейшие мировые трейдеры и торговые подразделения международных нефтяных компаний. Нефть будет отправлена из порта Приморск в течение четвертого квартала 2020 года.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

«Это очень важная история, на основании которой можно сформировать реальный ценовой эталон для физических партий российской нефти», — рассказал на брифинге президент СПбМТСБ Алексей Рыбников. По его словам, для формирования эталона необходимо участие всех основных производителей российской нефти. На подобного рода аукционах можно продавать минимум один танкер в неделю (100 тыс. т) — такие объемы нефти для спотового рынка у российских компаний есть, объяснил Рыбников. По данным Reuters, российские нефтяные компании продают более 10 млн т в месяц через три порта — Приморск, Усть-Лугу и Новороссийск, то есть поставки через аукционы могут составить около 4%.

Нефтяники интересуются новым инструментом, «реально смотрят, изучают, щупают руками», сказал Рыбников. Глава СПбМТСБ также добавил, что использование аукционов будет для компаний бесплатным, поскольку бирже важно привлечь их для формирования ценового индикатора. РБК направил запросы в пресс-службы «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром-нефти», «Сургутнефтегаза», «Татнефти» и «РуссНефти».

Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения
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Фото:Игорь Онучин / ТАСС

Пока российская нефть Urals продается только на физическом рынке, цена формируется с учетом скидки к Brent. Но СПбМТСБ уже несколько лет пытается сформировать фьючерс на Urals. Формально торги экспортными фьючерсами начались в конце 2016 года, но инструмент не нашел поддержки среди российских нефтяных компаний, признавал Рыбников в интервью «Интерфаксу» в мае 2019 года. После этого биржа решила сформировать сначала индикатор цены на физическом рынке и стала предлагать нефтяникам продавать нефть на аукционах и тендерах. Правда, «пока и к этой идее у нефтяников отношение сложное: их опасения — из категории «в продажах нефти у нас все отстроено, на новый механизм покупатели попросят более низкую цену», указывал президент СПбМТСБ.

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По словам Рыбникова, аукционы создают возможность и для роста премии к цене Urals, хотя и не гарантируют ее. Сейчас нефтяные компании собирают ценовые заявки по электронной почте или через сервисы биржи, а затем в ходе телефонных переговоров пытаются улучшить предложение. Президент СПбМТСБ считает, что формат аукциона позволит создать «конкурентное давление», небольшой ажиотаж, как и было на аукционе «Зарубежнефти».

Автор
Алина Фадеева
нефть Urals
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