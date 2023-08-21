BMW и Audi отключили российских дилеров от программного обеспечения

BMW и Audi вслед за Mercedes-Benz отключили российских дилеров от программного обеспечения, выяснили «Известия». Владельцам машин этих марок теперь недоступна история техобслуживания и обновление элементов

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC

Немецкие автоконцерны BMW и Audi вслед за Mercedes-Benz отключили российских дилеров от программного обеспечения, пишут «Известиям». Владельцам машин этих марок теперь недоступна история техобслуживания и обновление элементов.

В «БорисХофе», который является крупнейшем в России дилерском центром BMW, газете сообщили, что теперь владельцы этих машин не смогут сделать дубликат ключей, но «есть и другие сложности». Так, сотрудник отдела техобслуживания отметил, что неизвестно, смогут ли дилеры проводить диагностику машин.

В другом крупном центре — «Автодоме» — заявили, что доступ к онлайн-сервисам для BMW там осуществляют через «дополнительные резервные каналы».

Сообщения об отключении ПО со стороны BMW стали поступать и владельцам машин, отмечают «Известия». «Я приехала на плановый техосмотр, и мастер сказал, что им заблокировали доступ к онлайн-системам BMW, но он успел распечатать всю историю ТО моего автомобиля, — рассказала газете владелица BMW. — Получается, что мы переходим на бумажные сервисные книжки. Если до блокировки я могла приехать в любой официальный дилерский центр в России и по ключу менеджер мог посмотреть пробег, последний ремонт и так далее, то теперь такой возможности нет».

По ее словам, представитель сервиса предупредил, что следует ждать и ограничений функционала официального приложения BMW ConnectedDrive, с помощью которого были доступны удаленное зажигание, прогрев машины, отслеживание уровня топлива и информация об обновлениях и отзывных кампаниях.

Аналогичные проблемы возникли и у владельцев Audi, пишет газета. В одном из официальных дилерских центров этой марки менеджер на условиях анонимности сообщил «Известиям», что доступ к ПО для владельцев был ограничен еще два месяца назад. «Кроме проблем с программированием дубликатов ключей, невозможно установить и детали, где требуется программирование — блоки управления, коробка передач, парктроники и так далее», — добавил он.

Неделей ранее от программного обеспечения дилеров отключил немецкий концерн Mercedes-Benz. Как сообщили тогда «Известиям» в пресс-службе дистрибьютора компании «МБ Рус», доступ среди прочего оказался ограничен к онлайн-системам, с помощью которых производятся техническое обслуживание и выявление проблем. «Действительно, дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя. В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта», — заявил дистрибьютор, пообещав, что обслуживание и ремонт машин продолжатся на основе «накопленного опыта и знаний».

Знакомый с ситуацией собеседник рассказал изданию, что сейчас ключевая проблема — возросшие сроки ремонта автомобилей, причем касается это не только Mercedes, но и BMW. Дилеры прилагают все усилия, чтобы соблюдать гарантийные обязательства перед клиентами; обходить ограничения помогают стороннее программное обеспечение и продающаяся на маркетплейсах техника, но «по факту термин «официальный дилер» свое значение теряет», резюмировал источник газеты.

Существуют обходные пути: так, некоторые дилеры подключаются к сервисам через европейские IP-адреса или обращаются в другие фирмы, поскольку чаще всего онлайн-сервисы разрабатывают сторонние компании, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. По его мнению, часть диагностики перейдет в офлайн-режим, а отключение программного обеспечение может создавать риски проблем с сигнализацией и кодированием ключей от автомобиля.

Концерн Mercedes-Benz объявил о решении приостановить производство в России и поставки машин в страну в марте прошлого года, вскоре после начала военной операции на Украине. Осенью он решил уйти с российского рынка. Активы Mercedes-Benz впоследствии приобрел «Автодом». Поставлять автомобили в Россию после февраля 2022-го прекратили также Audi, BMW и другие западные концерны.