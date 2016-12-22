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Беспошлинный порог интернет-покупок за рубежом не будут снижать с 1 июля
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Беспошлинный порог интернет-покупок за рубежом не будут снижать с 1 июля
Экономика, 20:03
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Беспошлинный порог интернет-покупок за рубежом не будут снижать с 1 июля
Правительство не утвердило предложения Минфина о столь быстром снижении планки не облагаемых пошлинами покупок в иностранных онлайн-магазинах
Илья Трунин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

С 1 июля порог беспошлинного ввоза в Россию посылок из зарубежных интернет-магазинов снижен не будет, заявил «Интерфаксу» замглавы Минфина Илья Трунин. По его словам, правительство не утвердило предложение ведомства о снижении предельной суммы разрешенных к беспошлинному ввозу покупок с €1000 до €500 в месяц с начала второго полугодия.

Трунин добавил, что Минфин продолжит настаивать на том, что снижать порог до €500 нужно ранее наступления 2019 года. В дальнейшем же предлагается опустить беспошлинный порог до €100 за одну посылку, но не более €200 в месяц.

Накануне источники РБК сообщали, что подготовленный Минфином проект постановления правительства должен быть согласован до 1 июля. Документ (копия которого есть в распоряжении РБК) предусматривал переход к обложению пошлинами посылок стоимостью выше €500 с 1 июля 2018 года.

«По дальнейшему снижению рассматриваются различные варианты — снижение порога до €200 с 1 января 2019 года или с 1 июля 2019 года», — говорил ранее представитель пресс-службы Минфина.

Российское правительство не первый год обсуждает снижение порога беспошлинного ввоза зарубежных интернет-покупок. В частности, проект бюджета на 2018–2020 годы предполагал его снижение сразу до €20.

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Комментируя планы по снижению беспошлинного порога или его отмене, генеральный директор еВау в России Илья Кретов сказал РБК, что такая мера затормозит развитие внутрироссийского рынка электронной коммерции и приведет к возникновению «неконтролируемых серых зон импорта» через государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Автор: Евгений Калюков.
Теги: беспошлинные покупки , ввозные пошлины , интернет-покупки
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