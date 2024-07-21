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Nestle обвинили в продаже воды с фекальными бактериями

С 1990-х годов Nestle продавала под видом минеральной воды обычную фильтрованную воду, до того загрязненную фекальными бактериями и пестицидами. ЕК представит отчет о ходе расследования по этому делу 24 июля
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Швейцарская компания Nestle с 1990-х годов незаконно фильтровала загрязненную воду и продавала ее под видом «природной минеральной воды», пишет французское издание Mediapart.

«Nestle, очевидно, десятилетиями продавала миллиарды бутылок воды, которая не имела ничего общего с «природной минеральной водой», во Франции, Европе и даже во всем мире, а потребители были совершенно не проинформированы», — приводит издание слова Ингрид Крагл из Ассоциации защиты прав потребителей Foodwatch France.

Скандал вокруг очистки воды для напитков Nestle разгорелся в январе 2024 года, когда газета Les Echos сообщила об использовании Nestle Water France ультрафиолета и угольных фильтров для очистки загрязненной воды. Такие методы считаются допустимыми для фильтрации водопроводной воды, но запрещены в ЕС для производства бутилированной минеральной воды.

Согласно результатам нового исследования, источники воды во Франции, используемые компанией, были в том числе загрязнены фекальными бактериями, кишечной палочкой Escherichia coli и пестицидами. Журналисты пришли к выводу, что Nestle фильтровала загрязненную воду, а затем продавала ее под видом минеральной. Mediapart оценило ущерб от действий компании за последние 15 лет в €3 млрд.

«Мы категорически отвергаем цифры и метод расчета Mediapart», — сказал немецкому изданию Bild представитель Nestle. По его словам, сейчас Nestle Water Germany не продает минеральную воду из Франции, а все продукты компании «можно употреблять без каких-либо опасений, так как их уникальный состав соответствует описанию на этикетке».

Мэр Парижа искупалась в Сене перед Олимпиадой
Спорт
Анн Идальго

Вместе с тем Nestle Water France признавала несоответствие способов фильтрации действующим законам во Франции. Компания активно взаимодействовала с властями в 2021 году для разрешения этого вопроса, после чего использование незаконных методов очистки воды было прекращено, и все бренды стали соответствовать требованиям, пишет Bild.

В феврале 2024 года представители Foodwatch подали иск к Nestle и французскому производителю минеральной воды Sources Alma с требованием привлечь их к ответственности за нарушение производственных норм и сокрытие информации об этом. Также Ассоциация планирует добиться наказания для властей Франции, которые скрыли от общественности факт массового нарушения законодательства. 24 июля Европейская комиссия представит отчет о ходе расследования по этому делу.

Мэрия Парижа за две недели до Олимпиады назвала Сену «достаточно чистой»
Спорт
Фото: Aurelien Meunier / Getty Images

Параллельно с расследованием против Nestle во Франции продолжается еще один скандал, связанный с загрязнением воды. За месяц до проведения Олимпийских игр в Париже власти зафиксировали высокий уровень содержания двух видов фекальных бактерий, в том числе кишечной палочки, в реке Сена, где должны пройти соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде. Это явление объяснили интенсивными дождями, большим количеством сточных вод и недостаточным уровнем солнечного света. Чтобы доказать безопасность Сены, в ней искупались мэр Парижа Анн Идальго, глава оргкомитета Игр и трехкратный олимпийский чемпион по гребному слалому Тони Эстанге.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Франция Nestle мошенничество минеральная вода расследование
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