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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Мэрия Парижа за две недели до Олимпиады назвала Сену «достаточно чистой»

Мэрия Парижа: Сена была «достаточно чистой» для купания в последние дни
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В мэрии заявили, что запланированные на Сене соревнования по триатлону и плаванию состоятся, но допустили некоторые изменения
Фото: Aurelien Meunier / Getty Images
Фото: Aurelien Meunier / Getty Images

Качество воды в Сене соответствовало требуемым стандартам в течение 10–11 из последних 12 дней, заявил представитель мэрии Парижа Пьер Рабадан в эфире RFI.

В последние недели в парижском регионе выпало большое количество осадков, что в силу проблем с канализационной системой привело к повышению уровня загрязнения Сены. На прошлой неделе уровень фекальных бактерий в реке был выше допустимого для соревнований. На Сене планируется провести олимпийские соревнования по триатлону 30–31 июля и 5 августа, а также по плаванию на открытой воде 8–9 августа.

«Мы надеемся, что погода станет немного лучше, но мы не беспокоимся по поводу возможности проведения соревнований, — сказал Рабадан. — Они состоятся».

При этом он признал, что в соревнования могут быть внесены изменения, но не уточнил, какие.

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Синоптики прогнозируют ясную погоду в Париже в последние две недели перед Играми, которые стартуют 26 июля.

Французские власти потратили €1,4 млрд за последнее десятилетие на улучшение качества воды в Сене посредством модернизации канализационной системы и строительства водоочистных сооружений.

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Анна Сатдинова
Олимпиада-2024 Париж
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