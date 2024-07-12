Мэрия Парижа: Сена была «достаточно чистой» для купания в последние дни

Мэрия Парижа за две недели до Олимпиады назвала Сену «достаточно чистой»

В мэрии заявили, что запланированные на Сене соревнования по триатлону и плаванию состоятся, но допустили некоторые изменения

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Качество воды в Сене соответствовало требуемым стандартам в течение 10–11 из последних 12 дней, заявил представитель мэрии Парижа Пьер Рабадан в эфире RFI.

В последние недели в парижском регионе выпало большое количество осадков, что в силу проблем с канализационной системой привело к повышению уровня загрязнения Сены. На прошлой неделе уровень фекальных бактерий в реке был выше допустимого для соревнований. На Сене планируется провести олимпийские соревнования по триатлону 30–31 июля и 5 августа, а также по плаванию на открытой воде 8–9 августа.

«Мы надеемся, что погода станет немного лучше, но мы не беспокоимся по поводу возможности проведения соревнований, — сказал Рабадан. — Они состоятся».

При этом он признал, что в соревнования могут быть внесены изменения, но не уточнил, какие.

Синоптики прогнозируют ясную погоду в Париже в последние две недели перед Играми, которые стартуют 26 июля.

Французские власти потратили €1,4 млрд за последнее десятилетие на улучшение качества воды в Сене посредством модернизации канализационной системы и строительства водоочистных сооружений.