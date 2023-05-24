Власти не исключили запрет Decathlon на продажу магазинов поштучно

Французская Decathlon объявила о приостановке работы в России в марте 2022 года. «Известия» отмечают, что с начала 2023 года компания продала пять своих магазинов в стране. Минпромторг не исключил запрет на продажу точек поштучно

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций может запретить французской Decathlon продавать свои магазины в России поштучно, чтобы компания не пыталась «обойти обязательные условия продажи бизнеса», заявил «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Газета напоминает, что сейчас Decathlon продает свои магазины по отдельности: в 2023 году компания реализовала пять точек в России.

«Я думаю, что этот процесс придется приостановить. Чтобы не получилось так, что торговая сеть пытается обойти обязательные условия продажи бизнеса. То есть избежать сделки, которая учитывает полную стоимость активов. Так ведь можно продать все магазины — каждый по отдельности — и покинуть страну, не предоставив своим покупателям дисконт в 50% и не выплатив отчисления в казну в 10% от суммы», — заявил Евтухов.

По его словам, Decathlon необходимо принять более четкое решение: либо они остаются работать, либо уходят. Такие «штучные» сделки по продаже имущественных активов должны быть исключением и соответствовать логике хозяйственной деятельности предприятий, отметил замминистра. «В противном случае они становятся похожими на сделки прикрытия истинных целей уходящих с рынка компаний, то есть на «притворные» сделки», — подчеркнул он.

Французская сеть Decathlon, продающая спортивные товары, объявила о приостановке работы в России 29 марта 2022 года. Компания отметила, что ограничения поставок не позволяют продолжать деятельность в стране. В январе 2023 года РБК со ссылкой на источники писал, что ретейлер собирается продать российский бизнес полностью — стоимость подразделения в России, владеющего 28 объектами, оценивалась в 10–15 млрд руб.