Производитель систем навигации для судов из Финляндии Wärtsilä завершил уход из России

Финский разработчик навигации для судов продал бизнес и ушел из России

Wärtsilä продала подразделения «Транзас Навигатор» и «Вяртсиля Восток» российскому менеджменту, а офис, отвечавший за разработку программного обеспечения, закрыт. Из-за прекращения деятельности в России компания списала €200 млн

Фото: Kimmo Brandt / EPA / ТАСС

Производитель оборудования для морской и энергетической отраслей из Финляндии Wärtsilä завершил выход с российского рынка, его российские подразделения проданы местному менеджменту, сообщается на сайте компании.

«Урегулирование и закрытие операций Wärtsilä были завершены в соответствии с местным законодательством. Во всех процессах приоритетом Wärtsilä было обеспечение безопасности и благополучия сотрудников», — указали в компании.

В мае—июне компания подписала соглашения о продаже своих подразделений «Транзас Навигатор» и «Вяртсиля Восток» российскому менеджменту. Первая компания продолжит работать как независимая и обслуживать российских клиентов. Сотрудники «Вярсиля Восток» продолжат работу в новой фирме «В-Восток», которая будет проводить техобслуживание морского оборудования в России. Финская Wärtsilä при этом не будет осуществлять ни поставки, ни обслуживание для российского бизнеса.

Компания также закрыла офис «Вяртсиля Цифровые Технологии» в Петербурге, отвечавший за разработку программного обеспечения.

После начала специальной военной операции на Украине Wärtsilä прекратила поставки, продажи и прием заказов в России. По итогам первого квартала компания списала около €200 млн в связи с прекращением операционной деятельности в России. Wärtsilä указала, что по итогам 2021 года на Россию приходилось около 5% продаж компании и предупредила о негативном эффекте на общие результаты.

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Wärtsilä работала в России более 40 лет, в 1981 году открылось ее представительство в Москве. Компания долгое время поставляла судовые двигатели и иное оборудование для российских судов, в том числе ледокольного класса. В трех российских офисах работали 750 человек.

По данным СПАРК, выручка российской «Вяртсиля» в 2021 году составляла 1,6 млрд руб., чистая прибыль — 125,96 млн руб.

Команда одного из бизнесов Wärtsilä в июне создала новую компанию «Эволюция Морских Цифровых Технологий» (ЭМЦТ), сообщил РБК один из участников рынка и директор по развитию ЭМЦТ Владимир Пономарев. Компания будет работать под торговой маркой Evolution Marine Digital, ее сотрудники «готовы взять на себя задачи экспертной и технической поддержки текущих пользователей Wärtsilä, а также в сжатые сроки разработать и вывести на рынок отечественные программно-аппаратные решения». Источник РБК также сообщал, что финская компания предлагала ключевым российским сотрудникам релоцироваться за границу.